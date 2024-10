Konec obravnave tožbe družine Peterka proti UKC: sodbo pričakujejo do konca leta

Ljubljansko sodišče je danes zaključilo obravnavo tožbe družine Peterka, ki od UKC Ljubljana zahteva odškodnino zaradi domnevne strokovne napake pri menjavi srčne elektrode pri otroku. Vmesno sodbo o temelju zahtevka pričakujejo pisno do konca leta, o višini odškodnine pa bo sodišče odločalo naknadno, je za STA dejala zastopnica družine Nina Cek.

Družina Peterka namreč zaradi domnevne strokovne napake od Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zahteva več kot 860 tisoč evrov odškodnine. Tožbo je družina vložila leta 2018, dve leti po operaciji triletnega otroka s prirojeno srčno napako. Dečku so mesec dni po rojstvu vstavili srčni spodbujevalnik, ki je deloval dobro, otrok pa se je normalno razvijal in bil zdrav. Zaradi okvarjene elektrode so spodbujevalnik julija 2016 zamenjali, a ga prišili na napačno mesto.

Okrožno sodišče v Ljubljani je leta 2019 zaslišalo starša, srčnega kirurga in kardiologa, ki sta sodelovala pri zdravljenju otroka. Nato je nadaljevalo dokazovanje s pridobivanjem izvedenskega mnenja.

V UKC sodnih postopkov ne komentirajo

Družina je po dopolnitvi izvedenskega mnenja, ki ga je pripravil nemški pediatrični kardiolog Nikolaus Haas, tudi zvišala odškodninski zahtevek. Po Haasovih navedbah se je zaradi napačne namestitve elektrode pri otroku poslabšala srčna funkcija, kar je privedlo do ponovne operacije in večkratnih oživljanj, zaradi česar ima deček zelo hudo hipoksično okvaro možganov.

Z UKC Ljubljana so že pred časom glede tega primera sporočili, da sodnih postopkov v teku ne komentirajo, da pa obžalujejo, da pa dogodek in posledični sodni postopek obžalujejo.