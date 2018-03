Kako bo videti nova koprska znamenitost

Na javnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vzpostavitev vertikalne povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem je strokovno komisijo najbolj prepričal elaborat tandema arhitektov Massimiliana Fuksasa iz Rima in slovenskega arhitekta Sandija Pirša.

Stolpnica Capo Grande ali Stolpnica miru bi lahko v prvi fazi dosegla višino do 80 metrov, v naslednji fazi pa bi jo nadgradili do višine 111 metrov. Foto: STA

Izbrana rešitev predvideva umestitev vertikalno vzpenjajoče se dvojne krožne spirale, ki bi hkrati predstavljala nov simbolni element mesta, so sporočili s koprske občine.

Predlagana rešitev je po mnenju strokovne ocenjevalne komisije, ki ji je predsedoval arhitekt Vilijem Šantavec, oblikovno prepoznavna in bi tvorila nov simbolni element mesta. Zmagovalna rešitev je poleg tega komisijo prepričala tudi zaradi veliko podrobnosti, ki so jih namenili rešitvi, obliki, konstrukciji in funkcionalnosti posameznih območij.

Stolp oz. vertikala z dvema krožnima spiralama ima po besedah Sandija Pirša še globlji, simbolni pomeni. Spirali namreč predstavljata prepletajoči se naciji, kulturi, ki na tem območju sobivata in se dopolnjujeta na vseh področjih.

Stolpnico Capo Grande, ki bi lahko v prvi fazi dosegla višino do 80 metrov, v naslednji fazi pa bi jo nadgradili do višine 111 metrov, so namreč simbolno poimenovali tudi Stolpnica miru. Vanjo bi umestili dve oz. tri moderna in nekoliko nevsakdanja panoramska dvigala, ki bi bila nagnjena pod določenim kotom in bi poleg rešitve za premostitev višinske razlike med obalnim delom in Markovcem bila atraktivna tudi z vidika turistične ponudbe.

Zaprt spiralni adrenalinski tobogan, umetna plezalna stena, zip line ...

K sodelovanju nameravajo povabiti enega vodilnih proizvajalcev naprednih in sofisticiranih dvigal na svetu Maspero Elevatori. V spodnjem delu vertikale bi svoj prostor našle tudi športno-rekreacijske vsebine, kot sta zaprti spiralni adrenalinski tobogan in umetna plezalna stena, razmišljajo pa tudi o možnostih umestitve t. i. zip lina.

Nove vsebine bi dobile tudi površine ob vznožju stolpa, kjer bi uredili park, postavili igrala, tlakovce in sodobno urbano opremo, javne sanitarije, kiosk in gostinsko ponudbo, del površin pa bi bil namenjen tudi športno-rekreacijskim vsebinam, predvsem vodnim športom. Ob obali, kjer bi uredili tudi plažo- sta avtorja predvidela še ureditev pomola, ki omogoča vzpostavitev ladijske povezave. V okviru nove ureditve bi postavili tudi kolesarnice in stolp smiselno navezali na obstoječo kolesarsko infrastrukturo.

Dvigalo bi z Markovcem povezoval stometrski most

Nove vsebine bodo zaživele tudi na območju današnjega spominskega parka ob osnovni šoli Antona Ukmarja, kjer nameravajo urediti večnamensko ploščad, so Pirševe načrte povzeli na občini. Na tem delu je predviden tudi večnamenski objekt z razglediščem, gostinskim lokalom in restavracijo v prvem nadstropju ter promocijskim prodajnim mestom in vstopno-izstopno točko za dvigalo v pritličju. Vertikala s panoramskimi dvigali in razgledna ploščad bi povezoval sto metrov dolg stekleni most modernega dizajna.

V okviru natečaja sta avtorja predvidela tudi mobilnostne rešitve za območje od Ulice Vena Pilona do Kvedrove ulice na vrhu Markovega hriba, in sicer z od motornega prometa ločeno zunajnivojsko potjo, namenjeno pešcem in kolesarjem, ter več različnimi dvigali in mostovi, ki bi bistveno olajšali premostitev višinske razlike.

Kot so napovedali na občini, bi gradbeno dovoljenje lahko pridobili do septembra, kar je tudi eden od pogojev, da je lahko občina s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz naslova celostnih teritorialnih naložb.