Konec tedna prinaša nekaj upanja za snegoljubce

V začetek tedna smo stopili s skoraj pomladanskimi temperaturami, razpoloženje so kazili le težki deževni oblaki, ki nam bodo skoraj ves teden krojili vreme (in razpoloženje). Že za danes popoldne nam vremenoslovci agencije za okolje (Arso) napovedujejo dež in tudi jutrišnjo dopoldansko prehodno razjasnitev bodo popoldne pregnale rahle padavine. Snežilo bo le nad tisoč metri nadmorske višine.