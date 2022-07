Koliko ima pod palcem kočevski župan Vladimir Prebilič?

Kočevski župan in kandidat za predsednika republike Vladimir Prebilič je tako kot njegovi protikandidati razkril svoje premoženjsko stanje, ki med drugim obsega 38 tisoč evrov prihrankov, stanovanje v Ljubljani in tretjino družinske hiše v Kočevju.

Vladimir Prebilič je v pojasnilu zapisal, da ima v lasti 56 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Slovenčevi 76 v Ljubljani, katerega vrednost po Gursu znaša 140.210 tisoč evrov. Poleg tega je solastnik družinske hiše v Kočevju, kjer živi z družino in njegovimi starši. Tretjina družinske hiše je vredna 50.252 tisoč evrov.

Na varčevalnem računu ima 38 tisočakov, pri banki NLB pa kredit, katerega dolg znaša 16 tisoč evrov. Delnic in drugega premoženja, kot pravi, nima.

Takšno je premoženjsko stanje kandidatk in kandidatov za predsednika republike

Poročali smo že o premoženjskem stanju preostalih kandidatk in kandidatov za predsednika republike. Nataša Pirc Musar, ki je uradno predsedniško kandidaturo napovedala prva, ima dobrega pol milijona evrov premoženja. Premoženje predsedniške kandidatke Nine Krajnik med drugim obsega hišo v vrednosti 80 tisoč evrov, ki jo je podedovala po pokojni materi, in devet let star avtomobil dacia duster. Nekdanji zunanji minister Anže Logar Logar ima v bankah za 50 tisoč evrov prihrankov, je pa tudi lastnik četrtine družinske hiše v Ljubljani, katere vrednost je po Gursu 40.691 evrov. V lasti ima tudi majhen katamaran X-CAT in skoraj 20 let star avtomobil saab 9-3 aero cabrio.

Nazadnje je svoje premoženjsko stanje razkrila kandidatka za predsednico Marta Kos, ki ima 460 evrov v vrednostnih papirjih in kapitalskih naložbah, pol milijona pa v pokojninskem sklacu. Več o njenem premoženjskem stanju si lahko preberete spodaj: