Premoženje Nine Krajnik: podedovana hiša po pokojni materi in devet let stara dacia

Premoženje kandidatke za predsednico republike Nine Krajnik obsega hišo v vrednosti 80 tisoč evrov, ki jo je podedovala po pokojni materi in devet let star avtomobil dacia duster. Jamči za nevladno organizacijo, ki ima trenutno deset tisoč evrov. "Drugega premoženja ali prihrankov nimam," je pojasnila Krajnikova.

Potem ko je svoje, dobrega pol milijona evrov vredno premoženje razkrila kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar, smo za informacije o premoženjskem stanju zaprosili vse, ki so napovedali kandidaturo za položaj predsednika oziroma predsednice države. Tokrat si lahko preberete, kakšno je premoženjsko stanje psihoanalitičarke in doktorice filozofije Nine Krajnik, ki je pred kratkim napovedala kandidaturo za predsednico republike.

Krajnikovo pri kandidaturi med drugim podpirajo profesor prava Peter Jambrek, profesor in sodnik Tone Jerovšek, smučarski skakalec Lovro Kos, astronom in fizik Bojan Kambič, podjetnik in glasbenik Pavle Okorn, Nataša Elvira Jelenc iz društva onkoloških bolnikov, predsednica ženskega odbora društva PEN Gabriela Babnik in akademski slikar Matej Metlikovič.

Pol milijona evrov vredno premoženje Nataše Pirc Musar

Prva med kandidatkami za predsednico republike je premoženje na svoji spletni strani razkrila Nataša Pirc Musar. Predsedniška kandidatka ima med drugim na banki 30 tisoč evrov gotovine, približno 13 tisoč evrov ima v delnicah Krke.

