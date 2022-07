Anže Logar tudi uradno: Po tehtnem premisleku sem se odločil ...

"Mislim, da to v danem trenutku, v času, ko je Slovenska družba razdeljena, terja zelo tehtno sodelovanje vseh političnih subjektov, civilne družbe, strokovnjakov in tudi podjetniškega sektorja.

"Moja kampanja bo zelo inkluzivna, odvisna od vsakega posameznika. Podpise bomo začeli zbirati v drugi polovici avgusta. Želim, da te podpise čimprej zberemo in da kandidaturo tudi uradno vložimo," je še dodal Logar.

Na vprašanje, kdaj je sprejel odločitev, da kandidira za predsednika republike, Logar odgovarja: "Že nekaj časa se igram s to idejo. Ključno je bilo predvsem povolilno dogajanje, predvsem s seznami in veleposlaniki. To je bila pika na i, ko je treba reči, dajmo sodelovati. Dajmo prevzeti dobre stvari. Logično je, da ima vsak malce drugačen pogled na svojo politiko, a ne negirati vsega, kar je bilo v preteklosti dobro narejeno, samo zato, ker je nekdo drug to delal."

Logar o podpori stranke SDS in ostalih

Kot je pojasnil Logar, ima podporo stranke SDS, za kar je hvaležen. "Kar se tiče podpore drugih strank, je to odločitev organov teh strank. Vesel bom vsakršne podpore," je na vprašanje, ali računa na podporo NSi in drugih strank odgovoril Logar.

Prvopodpisana na kandidaturi bo evroposlanka Romana Jordan.