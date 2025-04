Nepovezani poslanci le do mest v nadzornih komisijah DZ

V dopisu Urški Klakočar Zupančič, v katerem se ji je zahvalil za iniciativo "po dosegi zdravorazumskega dogovora med poslanskimi skupinami" o novi razdelitvi mest, je zapisal, da pripravljenosti za delitev mest v delovnih telesih DZ v poslanskih skupinah, z izjemo ene, ni. "Poslanska skupina, ki ima sicer največ presežnih mest v delovnih telesih, celo ni sodelovala v sklepni razpravi," je zapisal Anže Logar.

Z odhodom treh poslancev iz SDS, tudi Logarja in Eve Irgl, je namreč presežna mesta v delovnih telesih DZ dobila SDS.

Po Logarjevem mnenju bi bila namreč "najbolj logična rešitev, dodelitev teh mest nazaj". Začetni dogovori in obljube predstavnikov nekaterih poslanskih skupin so potrjevale vrnitev vsaj nekaterih mest, je zapisal.

"Žal pa se je v sklepnem delu dogovarjanja tudi ta dogovor prelomil," je dodal. Njihovim željam pa so prisluhnili v NSi, "kjer so v celotnem postopku dogovarjanja igrali v duhu fair playa". "Takšen način delovanja je tudi pogoj, če želimo skupaj dvigniti zaupanje v DZ in politiko nasploh," je dodal.

Mesti ponudila NSi

Zato so se odločili, da sprejmejo podpredsedniško mesto v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) ter mesto v komisiji za nadzor javnih financ, ki ju je ponudila NSi.

"Druge poslanske skupine so imele očitno težave s predlaganjem mest v delovnih telesih, (...) zato obstoječim poslanskim skupinam puščamo njihova mesta v vseh preostalih delovnih telesih," je zapisal. Dodal je, da te teme ne bodo več odpirali v medsebojnem dogovarjanju. Ob tem pa ugotavlja še, da korektni odnosi in sodelovanje z vsemi poslanskimi skupinami "v tem mandatu očitno niso možni".

V SDS se na to temo niso želeli odzvati.

Cigler Kralj k sodelovanju v komisijah znova povabil SDS

V NSi pa so za STA sporočili, da je njihova prioriteta "učinkovit in delujoč nadzor nad delom Golobove vlade", kar je mogoče preko nadzornih komisij. Zato je logično, da poskušajo "novega opozicijskega igralca" vključiti v to delo. "Pokazalo se je že, da sta obe komisiji v tem mandatu razkrili že ogromno nepravilnosti," je dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Ob tem pa k sodelovanju v komisijah znova povabil tudi SDS.

V poslanski skupini Svoboda so nepovezanim ponudili mesta v komisiji DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, v komisiji DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu in odboru DZ za zadeve EU. A so jih, kot izhaja iz Logarjevega dopisa, zavrnili.

"Če on smatra, da ta mesta, ki jih je dobil, niso dovolj pomembna, je to njegovo mnenje," je v izjavi za medije dejal namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi. Po njegovem mnenju so namreč pomembna vsa delovna telesa v DZ.

Po informacijah STA se je Logar s Svobodo dogovarjal tudi za mesto v odboru DZ za zunanjo politiko. "Smo se pogovarjali o tem, je pa na koncu prevladal argument, da so trenutne zunanjepolitične razmere preveč pomembne, da bi kakršnokoli mesto tukaj dajali stran," je dejal Žavbi.

Da je v parlamentu fair play, je v izjavi za medije dejala namestnica vodje poslanske skupine SD Meira Hot. Meni, da je za poslance pomembno sodelovanje v delovnih telesih DZ, "ker je to tudi ena izmed nalog, ki nam jih poslovnik, zakon in ustava tudi nekako vsaj posredno nalagajo". Logarjevo odločitev v SD sprejemajo, pravi.

Novi razrez mest po delovnih telesih mora potrditi še kolegij predsednice DZ. Po informacijah STA bo to na seji kolegija prihodnji teden, ki bo predvidoma v petek.