Nina Krajnik tudi uradno za predsednico države: Slovenska družba se mora ozdraviti

O svoji politiki je povedala, da je drugačna, saj da odpira prostor resnici in želji vsakogar, o svojih volivcih pa da so to ljudje, ki znajo odpreti oči za družbeno stvarnost, so odprtega duha in tudi načelni. Foto: Twitter

"Na jesenskih predsedniških volitvah bom kandidirala za predsednico republike," je danes v Slovenski Matici tudi uradno napovedala psihoanalitičarka in doktorica filozofije Nina Krajnik, ki je po Nataši Pirc Musar druga uradna kandidatka za to mesto. Želi si predvsem, da se slovenska družba na neki način ozdravi, da se prerodi.

Nina Krajnik ni članica nobene stranke in se bo za mesto predsednice države potegovala s podpisi volivk in volivcev. Bo pa, kot je dejala, "vesela, če se bo katera od strank identificirala z mojimi idejami oziroma jih prepoznala kot svoje".

V volilni boj se podaja predvsem z enim ciljem: da se slovenska družba na neki način ozdravi, da se prerodi, je poudarila.

"Vemo, da živimo v nekem svetu slovenske družbe, ki je pogosto grob, nepravičen. Veliko se govori o pravni državi, o človekovih pravicah in velikokrat jih teptajo tisti, ki jih govorijo v njihovem imenu," je povedala, kar vidi bolj kot družbeni problem, in izpostavila etiketiranje ljudi.

"Moja politika je politika singularnega"

"V Sloveniji oči še niso odprte za nekaj, kar je cilj moje politike. In moja politika je politika singularnega," je dejala Krajnikova. V slovenski politiki po njenem ta beseda do zdaj ni bila znana, ker morda v mišljenju ljudi niti ni obstajala. "Singularnost pomeni, da razumemo sebe in druge v absolutni neprimerljivosti s komerkoli."

O svoji politiki je povedala, da je drugačna, saj da odpira prostor resnici in želji vsakogar. S pravico do svoje neprimerljivosti s komerkoli pa bomo po mnenju Krajnikove lahko delovali kot skupnost, v kateri razlike med ljudmi ne bodo pomembne.

To, kar je politično, je to, kar je osebno. Zato je moja politika politika singularnega. Ne izhaja iz delitev ali dispozitivov moči enih proti drugim, ampak daje prostor resnici in želji vsakogar. Zato je edina, ki je za vse. Samo če imamo to pravico, lahko delujemo kot skupnost. pic.twitter.com/TRs331FvVm — Nina Krajnik (@KrajnikNina) June 26, 2022

Za kandidaturo se je odločila iz številnih razlogov, je še pojasnila: "Predvsem so v prvi vrsti ljudje, ki mi veliko pomenijo, ki jih cenim, spoštujem njihovo besedo. Predvsem pa dejstvo, da so v to mojo odločitev polagati upe in svoje želje."

Njeni volivci se ne delijo na leve in desne, temveč so to ljudje, ki znajo odpreti oči za družbeno stvarnost, ki so odprtega duha in bistrih umov, načelni in se znajo boriti v najtežjih okoliščinah. Predvsem pa so, je še dejala Krajnikova, to ljudje, ki ne nasedajo mnogoterim poskusom pranja možganov.

Kandidatka za predsednico je povedala, da jo pri kandidaturi med drugim podpirajo profesor prava Peter Jambrek, profesor in sodnik Tone Jerovšek, smučarski skakalec Lovro Kos, astronom in fizik Bojan Kambič, podjetnik in glasbenik Pavle Okorn, Nataša Elvira Jelenc iz društva onkoloških bolnikov, predsednica ženskega odbora društva PEN Gabriela Babnik in akademski slikar Matej Metlikovič.