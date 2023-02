Kolesar trčil v drog javne razsvetljave, njegovo življenje je ogroženo

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so jih v ponedeljek okoli 19.30 obvestili o padcu kolesarja na Steletovi ulici v Kamniku.

Po do zdaj znanih podatkih so ugotovili, da je kolesar zapeljal čez vozišče, ko pa je želel zapeljati na pločnik, je izgubil ravnotežje in padel. Med padcem je trčil tudi v drog javne razsvetljave in se huje poškodoval.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, po do zdaj znanih podatkih je njegovo življenje ogroženo.

Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo.