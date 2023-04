Kmalu naj bi bilo znano, kdo bo po novem vodil Akos

Akos od leta 2017 vodi Tanja Muha, ki se ji je petletni mandat iztekel novembra lani. Obdobje njenega vodenja agencije je v širši javnosti zaznamovala zgodba o podelitvi brezplačnih frekvenc za testiranje in prihodnjo rabo tehnologije 5G družbi BTC, kjer se je nato po predčasno zaključenem mandatu zaradi razpada vlade pod vodstvom Mira Cerarja zaposlil Boris Koprivnikar, ki je pred tem kot resorni minister bdel tudi nad področjem telekomunikacij. Koprivnikar je sicer potem službo v BTC zapustil, a svet Akosa je ob pritiskih tedanje opozicije vladi Marjana Šarca predlagal razrešitev Muhe, do česar ni prišlo.

Kandidati znani, poteka ožji izbor pred potrjevanjem kandidata na vladi

Razpis je bil prvotno objavljen v začetku februarja, a ga je ministrstvo za digitalno preobrazbo le nekaj dni po objavi umaknilo, ker do objave še niso prejeli sklepa o imenovanju posebne natečajne komisije. Rok za prijavo na novo objavljeni razpis je bil postavljen do konca februarja. Izbirni postopek je še v teku, kandidatov pa ministrstvo za javno upravo ne razkriva.

"S strani Uradniškega sveta imenovana posebna natečajna komisija, ki je pristojna za oceno o primernosti in neprimernosti kandidatov, je opravila razgovor z vsemi sedmimi prijavljenimi kandidati, ki so izpolnjevali natečajne pogoje," so za Siol.net sporočili z ministrstva za javno upravo. "Imena štirih primernih kandidatov so bila že sporočena ministrici za digitalno preobrazbo, ki v nadaljevanju v izbirnem postopku opravi izbor kandidata, nato pa predlaga vladi Republike Slovenije njegovo imenovanje."

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo napovedujejo, da bodo kandidate preizkusili že po prvomajskih praznikih. Kmalu zatem naj bi bila znana tudi odločitev.

Kandidati morajo imeti med drugim najmanj izobrazbo druge bolonjske stopnje in najmanj deset let izkušenj na delovnem mestu, ki zahteva takšno izobrazbo, ter biti strokovnjaki na področjih v pristojnosti delovanja agencije in imeti vodstvene, organizacijske in mednarodne izkušnje. Predložiti morajo tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja agencije v petletnem mandatnem obdobju.