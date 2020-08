Po mobilni platformi za objavo kratkih videovsebin TikTok kroži profil uporabnika, ki se snema med objestno vožnjo po ljubljanskih ulicah. Iz posnetkov je razvidno, da uporabnik krši cestnoprometne predpise. S Policijske uprave Ljubljana so nam pojasnili, da so z agresivno vožnjo uporabnika seznanjeni, a ker ni bilo podanih vseh elementov prekrška, je bil postopek zoper voznika ustavljen.

"Hejteri hvala, ker ste prijavili ljubim vas," je na enega izmed več deset objavljenih posnetkov agresivne vožnje zapisal uporabnik mobilne aplikacije za objavo videovsebin TikTok. Na posnetku sta med drugim vidna tudi policist in črno vozilo, s katerim tiktoker z nespametno vožnjo po mestnih ulicah "zabava" svoje sledilce.

Na avtocesti tudi do 230 kilometrov na uro

Uporabnik je objavil več posnetkov, kjer tako podnevi kot tudi ponoči z avtomobilom znamke BMW drsi po cesti, se polkrožno obrača na križiščih, kjer prometni znak to izrecno prepoveduje, in se tako po avtocesti kot navadnih cestah vozi s prekoračeno dovoljeno hitrostjo – na enem od posnetkov je celo posnel števec, kjer se jasno vidi, da po cesti vozi več kot 200 kilometrov na uro, spet drugi pa prikazuje, da na avtocesti vozi do 230 kilometrov na uro.

Foto: Posnetek zaslona: TikTok

Kot pojasnjujejo na Policijski upravi Ljubljana, so navedbe zoper njega preverili ter za konkretne primere začeli postopek o prekršku zoper kršitelja. "Ker ni bilo podanih vseh elementov prekrška, ki so po zakonu o prekrških potrebni za odločanje, je bil postopek ustavljen. Z osebo je bil opravljen razgovor in smo jo skladno z 38. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije opozorili na njena dejanja."

Uporabnik jo je tako, kljub temu da je z nevarno vožnjo in nespametnim početjem ogrožal preostale udeležence v prometu, odnesel zgolj z opozorilom, saj, kot še pojasnjujejo pristojni, naj bi v konkretnem primeru pri ugotavljanju prekrška težavo predstavljala čas in kraj prekrška, ki sta neznana, čeprav se na nekaterih posnetkih jasno vidi, da vozi po Celovški cesti oziroma da s Slovenske ceste zavija naprej proti Zoisovi cesti. Ni pa znano, kdaj se je voznik med vožnjo snemal, znan je zgolj datum objave.

Foto: Posnetek zaslona: TikTok

Ali bi lahko v prihodnje nastala sprememba zakona, ki bi policiji v tovrstnih primerih omogočil nadaljevanje postopka, pa na ministrstvu za pravosodje odgovarjajo, da ne morejo komentirati konkretnih zadev, ki so v pristojnosti prekrškovnih organov oziroma sodišč. So pa ob tem podali naslednje pojasnilo:

Težava ni neprilagojenost zakonodaje, ampak zmožnost ugotovitve

"Skladno z veljavno zakonodajo (tudi) v prekrškovnem postopku velja domneva nedolžnosti, kar pomeni, da je treba odgovornost storilca ugotoviti s pravnomočno odločbo. Zakon o prekrških v 7. členu določa, da kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler njegova odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo. Slednje pa predpostavlja ugotovitev vseh elementov prekrška, kar je seveda odvisno od presoje prekrškovnega organa glede na okoliščine konkretnega primera. Iz navedenega je moč sklepati, da težava v konkretnem primeru, ni bila v neprilagojenosti zakonodaje, ampak v zmožnosti ugotovitve, ali so bili izpolnjeni vsi zakonski elementi prekrška," so pojasnili na pravosodnem ministrstvu.

"Še drugače povedano: policija ni uspela ugotoviti kraja in časa, ko naj bi bil očitan prekršek storjen. Gre torej za vprašanje ugotavljanja dejanskega stanja, ki je odvisno od okoliščin konkretnega primera oziroma od dokaznih sredstev, ki so v konkretnem primeru na voljo," so ob tem še dodali na ministrstvu.