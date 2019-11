"Klavdijo bi lahko rešili, če bi jo zdravniki ustrezno obravnavali" #video

Potem, ko so njegovo petletno hčerko operirali v Ljubljani, so jo v Izrael poslali na domnevno rutinski poseg, preiskave pa so pokazale, da je stanje veliko bolj resno, kot so ocenili ljubljanski zdravniki, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "Nekdo želi vse skupaj pomesti pod preprogo," je prepričan dekličin oče Sašo Kavaš, ki napoveduje, da bo resnici prišel do dna.

"Bila je zelo bolna, ampak tudi zelo nepopustljiva"

Petletna Klavdija Hozjan-Kavaš, ki se je rodila s prirojeno srčno napako, je umrla 30. julija 2015 po tem, ko je bila iz Ljubljane napotena v Izrael na rutinski poseg. Preiskave so pokazale, da je stanje veliko bolj resno. "Bila je zelo bolna, ampak je bila tudi zelo nepopustljiva in vztrajna. Vedno je bila nasmejana," pripoveduje dekličin oče.

"Bila je zelo bolna, ampak je bila tudi zelo nepopustljiva in vztrajna. Vedno je bila nasmejana," se male Klavdije spominja njen oče Sašo Kavaš.

Štiri leta po dekličini smrti je bolečina ob njeni izgubi še kako zelo prisotna, poudarja Sašo Kavaš: "Ko sediš ob otroku, ti zdravniki povedo, da se pojdi posloviti od njega, ker dolgo več ne bo med nami. Tako sem skoraj do zadnjega diha sedel ob njeni postelji, jo držal za roko in ji prigovarjal."

Želi si, da bi tisti, ki so krivi za izgubo hčerke, sprejeli odgovornost

Do danes zaradi dekličine smrti ni odgovarjal še nihče. Oče je prepričan, da bi lahko takrat petletno Klavdijo rešili, če bi bila ustrezno obravnavana v ljubljanskem kliničnem centru. "Do tiste usodne operacije v Tel Avivu se po moji laični presoji, ker sem bil vedno prisoten zraven, niso delali tako podrobni pregledi, kot bi se morali."

Oče si želi, da bi tisti, ki so po njegovem prepričanju krivi za izgubo njegove hčerke, sprejeli odgovornost. Foto: Planet TV

Hčerke, ki ga je doma pričakala po napornem dnevi v službi, danes ni več med nami. Nazaj je ne more dobiti, najmanj, česar si želi, pa je, da bi tisti, ki so po njegovem prepričanju krivi za njeno izgubo, ki ga bo spremljala vse življenje, sprejeli odgovornost, so še poročali na Planetu.