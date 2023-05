Klakočar Zupančičeva: Storjen je bil velik korak naprej

Aktualna sestava 90-članskega državnega zbora, ki jo ob dveh manjšinskih poslancih sestavljajo poslanci petih strank, in sicer Gibanja Svoboda, SDS, NSi, SD in Levice, se je na ustanovni seji sestala 13. maja lani. Na tajnem glasovanju so poslanci devetega sklica DZ na čelo DZ s 55 glasovi za in 25 proti izvolili podpredsednico danes vladajoče Svobode Urško Klakočar Zupančič.

"Tudi jaz sem storila nekaj napak"

Zadnja meni, da je bilo vodenje DZ v preteklem letu korektno, sama pa da se je marsičesa tudi naučila, predvsem kar zadeva komuniciranje z javnostjo. "Tudi jaz sem storila nekaj napak, za nekatere sem se tudi opravičila, ker so bile tudi kritike upravičene," priznava prva med poslanci.

V preteklem letu se je sicer DZ sestal na 44 sejah, od tega 35 izrednih in devetih rednih. V parlamentarni postopek je bilo vloženih 174 zakonskih predlogov, DZ jih je sprejel 100, ob tem pa še 117 drugih aktov, je danes navedla Klakočar Zupančičeva.

Zloraba zakona o referendumu?

V DZ so bile vložene tri interpelacije, ob interpelaciji vse vlade Roberta Goloba še interpelaciji zoper ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon in takratno ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar.

Kot je spomnila predsednica DZ, je bilo v preteklem letu na podlagi zakona o referendumu in ljudski iniciativi vloženih veliko pobud in zahtev, in sicer skupno 32. "Razloge za to lahko iščemo v zlorabi določb zakona o referendumu in ljudski iniciativi ali pa povečani angažiranosti civilne družbe pri upravljanju javnih zadev," meni.

Menila je tudi, da je bila koalicija, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica, v preteklem letu soočena s številnimi ovirami opozicije. Te so sicer legalne, ali so legitimne, pa bodo najbolje presodili volivci, ko bo čas za to, najpozneje čez tri leta, je prepričana podpredsednica Gibanja Svoboda. "Gre pa za prijeme, ki v resnici bolj kot ne le upočasnjujejo in ovirajo delo koalicije in uresničevanje njenega programa, pri čemer se je treba zavedati, da je ta program na volitvah dobil večinsko podporo državljank in državljanov," je dejala.

Kaj je pokazala nedavna tragedija v Srbiji

Demokratična država sicer po njenem mnenju dopušča takšne predloge, konstruktivna opozicija pa je tista, ki jih uporablja, da se raven demokracije v državi povečuje, ne pa, da upočasnjuje uresničevanje političnega programa reform. V nadaljevanju mandata si želi, da bo lahko tudi DZ s sprejemanjem zakonodaje naslovil sistemske spremembe, ki čakajo državo, med drugim na področju javnega zdravstva in sociale.

Pozitiven premik pri vseh poslanskih skupinah pa prva med poslanci opaža v ravni kulture komuniciranja. Meni, da so poslanci spoznali, da s primerno, spoštljivo komunikacijo, a ostro in kritično, ko je ta potrebna, pripomorejo k dvigu kulture izražanja na vseh ravneh. Da je ta pomembna, je po njenem mnenju pokazala tudi nedavna tragedija v Srbiji. "To bomo nadaljevali in pokazali, da smo zrela in odgovorna, tudi kritična družba, a da se zavedamo posledic, ki jih lahko na vseh segmentih družbe pusti neprimeren govor," obljublja predsednica DZ.