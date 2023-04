Predsednica DZ o tem, kaj bi lahko storili za mir v Ukrajini

Kot je dejala predsednica DZ, si z nekdanjim predsednikom Evropskega parlamenta in nekdanjim vodjo nemških socialdemokratov (SPD) delita vrednote vladavine prava in človekovih pravic, so sporočili iz DZ. Spregovorila sta o aktualnem stanju v Ukrajini in se strinjala, da je treba pri iskanju rešitev idejo miru postaviti na prvo mesto.

Schulz je ob sprejemu dejal, da je treba konflikte, kakršna je vojna v Ukrajini, reševati previdno in s premislekom, saj nas lahko zgodovina marsikaj nauči o političnih posledicah izključno vojaške logike.

Po mnenju Klakočar Zupančičeve lahko le s spoštljivostjo, razumevanjem in pogovorom med drugače mislečimi pozitivno vplivamo drug na drugega.

Ob ustanovitvi socialdemokratskega možganskega trusta, Inštituta 1. maj, je v torek v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Vrh 1. maj, ki se je je med drugim udeležil tudi Schulz. Ta je ob njenem začetku poudaril pomen sodelovanja političnih struktur s civilno družbo in sindikati.