Kdo sta človeka, ki bosta reševala Slovenijo?

Glavni koordinator v času begunske krize Boštjan Šefic in mednarodno priznani inženir Marjan Pipenbaher bosta združila moči in na zaupanje predsednika vlade Roberta Goloba poskrbela za obnovo v katastrofalnih poplavah uničenih krajev, domov in infrastrukture. Šefica je vlada imenovala za državnega sekretarja za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah v kabinetu predsednika vlade, Pipenbaher pa bo deloval v posvetovalnem telesu za sanacijo.