Do danes je država za izplačilo odškodnin v primeru 258 domov, ki so jih pristojni po lanskih poplavah umestili na seznam za odstranitev, z lastniki podpisala 119 pogodb, za 57 objektov pa je denar že izplačala. Skupni znesek izplačanih odškodnin znaša nekaj več kot 17 milijonov evrov. Po novem letu bodo stekla tudi prva rušitvena dela objektov.

Kot je v današnji izjavi medijem ocenil vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, potekajo izplačila odškodnin hitreje od načrtovanega. "Državna družba za upravljanje nepremičnin DSU je pripravila še sedem dodatnih pogodb, ki jih bo danes poslala na ministrstvo za narave vire in prostor v izplačilo. Upam, da nam uspe ta sredstva izplačati še v tem letu. Vsa ostala izplačila odškodnin pa bodo izvedena v prvem kvartalu prihodnjega leta," je povedal.

Do sedaj je država za izplačilo odškodnin skupno namenila nekaj več kot 17 milijonov evrov, v povprečju so te znašale med 320.000 in 340.000 evrov.

V nekaterih primerih pričakovanja nekoliko večja

"Imamo primere, kjer so upravičenci zelo zadovoljni, v nekaterih posameznih primerih pa so bila pričakovanja morda tudi nekoliko večja. Z njimi pogovorov še nismo zaključili. Vsi tisti, ki so do zdaj dobili pogodbe in izplačila, pa so se s cenitvami v celoti strinjali," je poudaril Šefic. Dodal je, da so ti odzivi ljudi popolnoma razumljivi, saj si vsak želi čim boljše cenitve za svoj dom. "Seveda pa je naša dolžnost, da zagotovimo dobre cenitve, vendar tudi enakopravno obravnavo vseh in v skladu s predpisi, ki so nam na voljo. Mislim, da tukaj dosegamo zastavljene cilje," je dodal.

V vladni službi za obnovo se trenutno ukvarjajo tudi s primeri 40 lastnikov, ki so vložili tožbe na upravno sodišče zoper sklep vlade o odstranitvi njihovih objektov. Od tega je največ, 33 lastnikov, na območju levega brega Savinje v Letušu. Kot je pojasnil Šefic, v večini primerov lastniki menijo, da bi lahko zadostno varnost njihovih domov zagotovili z drugimi ukrepi. "Ocena stroke je nekoliko drugačna, zato za vse tožbe oz. ugovore pripravljamo oziroma smo že pripravili ustrezna dodatna strokovna pojasnila. V postopku se bodo vse te zadeve razjasnile in bomo videli, kakšen bo izid," je poudaril.

Ob tem tečejo tudi postopki glede 66 objektov, ki so jih občine in stroka poleg že obstoječih 258 dodatno prepoznali kot ogrožene ter jih umestili na seznam za odstranitev. Za 35 od njih v naselju Pohrastnik v občini Šoštanj so zaključili javno razgrnitev strokovnih mnenj. Trenutno preučujejo prejete pripombe, po tem pa bo po sledila dokončna potrditev sklepa na vladi. Za ostale objekte so strokovna mnenja že pripravljena ter v potrditvi na svetu za obnovo, nekatera pa v dopolnjevanju pri državni tehnični pisarni.

Rušitvena dela v začetku novega leta

Na vprašanje, kdaj bi lahko država izvedla prva rušenja ogroženih objektov, je Šefic dejal, da DSU, ki vodi postopke njihovega rušenja, zaključuje izbor izvajalca odstranitvenih del v okviru javnega razpisa. Če bo uspešen, bi lahko bila prva rušitvena dela izvedena v januarju oz. začetku februarja. V primeru 38 objektov, za katere je država izplačala odškodnine, je bilo namreč že vknjiženo lastništvo države, od tega je za devet objektov DSU v imenu države že opravila primopredajo.

Pristojni so v preteklih mesecih v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in ministrstvom za naravne vire izvajali tudi aktivnosti iskanja novih zemljišč oz. občinam pomagali pri pospešitvi postopkov sprejemanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Ocenjujejo, da bodo lahko ustrezna zemljišča zagotovili vsem, je dejal Šefic.

V ospredju sanacija 16 zahtevnih plazov

Med ključnimi nalogami vladne službe za obnovo v prihodnjih mesecih je med drugim izpostavil zaključek čim večjega števila postopkov izplačil pomoči, koordinacijo aktivnosti sanacije in popoplavne obnove ter povečevanje odpornosti, zagotavljanje pomoči občinam in ljudem pri gradnji objektov. V ospredju bo tudi sanacija 16 najbolj zahtevnih plazov v državi, ki jih je identificirala posebna skupina v okviru državne tehnične pisarne in ki lahko v prihodnosti povzročijo ogromno škode. Med takšnimi plazovi sta na primer plaz Blate v Kamniku in Nužijev plaz na Koroškem.