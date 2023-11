Kdo so letošnji najvplivnejši pravniki

V galeriji si lahko ogledate deseterico pravnikov, ki so po mnenju strokovne in splošne javnosti najvplivnejši v letošnjem letu (objavljena deseterica je navedena po abecednem redu):

1 / 10 Sara Ahlin Doljak 2 / 10 Matej Avbelj 3 / 10 Miro Cerar 4 / 10 Aleksander Čeferin 5 / 10 Janja Hojnik 6 / 10 Klemen Jaklič 7 / 10 Igor Kaučič 8 / 10 Vlasta Nussdorfer 9 / 10 Miha Šepec 10 / 10 Luka Martin Tomažič

Kako so izbirali?



Izbor že tradicionalno poteka v dveh delih. V prvem delu so organizatorji prejeli več kot sto različnih predlogov oz. imen pravnikov, ki so bili letos po mnenju pravne in širše javnosti posebno prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu.



V drugem delu pa so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega izmed 20 finalistov, ki so bili v prvem krogu največkrat predlagani. Na portalu so tokrat zbrali več kot tri tisoč glasov, vsak glasovalec pa je glas lahko oddal le enkrat.

Med izbranimi so številni akademiki

Prejeli so tudi številne utemeljitve glasovanj, iz katerih so lahko razbrali, da so predlagani pravniki letos prepričali predvsem z lastnostmi, kot so strokovnost, poštenost, načelnost, dobrodelnost, pogum in profesionalnost. Ker veliko izbranih pravnikov prihaja iz akademskih vod, je bilo pogosto poudarjeno tudi njihovo odlično delo na fakultetah, so navedli na portalu.

Odkar poteka izbor najvplivnejših pravnikov, je bil največkrat, kar dvajsetkrat, med najvplivnejšimi izbran Miro Cerar, sledi mu nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki se je med najvplivnejše uvrstila štirinajstkrat, in sicer vsakokrat od leta 2006 do leta 2018 ter znova lansko in letošnje leto.