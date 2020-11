To je deset najvplivnejših pravnikov v državi #foto

Na portalu IUS-INFO so izbrali deset najvplivnejših pravnic in pravnikov letošnjega leta.

Na portalu IUS-INFO so izbrali deset najvplivnejših pravnic in pravnikov letošnjega leta. Foto: STA

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je končal jubilejni, že 20. izbor desetih najvplivnejših pravnikov. Po mnenju strokovne in splošne javnosti so najvplivnejše pravnice in pravniki letošnjega leta Sara Ahlin Doljak, Matej Avbelj, Janja Hojnik, Klemen Jaklič, Martin Jančar, Marko Pavliha, Zvjezdan Radonjić, Miha Šepec, Andraž Teršek in Jurij Toplak.

Urednik portala IUS-INFO Toni Tovornik je pojasnil, da izbor tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnikov, ki so do 17. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov. To so Sara Ahlin Doljak, Matej Avbelj, Janja Hojnik, Klemen Jaklič, Martin Jančar, Marko Pavliha, Zvjezdan Radonjić, Miha Šepec, Andraž Teršek in Jurij Toplak.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Deset najvplivnejših pravnic in pravnikov leta 2020 (navedeni so po abecednem vrstnem redu)

Letos med izbranimi pravniki po njegovih besedah ni novih imen. Spet so skromno zastopane pravnice, saj sta se v deseterico najvplivnejših uvrstili le dve. Na splošno pa močan vpliv ohranjajo pravniki z akademskega področja – kar osem je doktorjev oziroma doktoric znanosti. Tako veliko jih je bilo v izboru le še leta 2018, je pojasnil Tovornik.

Prejeli več kot 130 različnih predlogov in zbrali več kot 5.400 glasov

Organizatorji so v prvem delu izbora prejeli več kot 130 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju pravne in širše javnosti posebno prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu. V drugem delu pa so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega izmed 20 finalistov. Tokrat so zbrali več kot 5.400 glasov, vsak glasovalec pa je lahko oddal svoj glas le enkrat.

Uvrstitev med deset najvplivnejših pravnikov pridobiva vse večjo veljavo v pravni in tudi širši javnosti, je poudaril Tovornik. Družba Lexpera, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo izbrane pravnice in pravnike povabila na slovesno podelitev priznanj in okroglo mizo, s katerima se izbor tradicionalno končuje. Datum dogodka, ki je zaradi epidemije odložen, bodo sporočili, ko se bodo epidemiološke razmere izboljšale.