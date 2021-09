Kdo bo novi direktor UKC Ljubljana? Poklukar: Aktualni je upravičil zaupanje.

Predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je po odločitvi za objavo razpisov pojasnil, da z razpisoma ne želijo čakati, da se s postopki ne bi mudilo ravno v času, najbolj obremenjenem zaradi epidemije covid-19 in drugih respiratornih obolenj. "Poleg tega naša največja bolnišnica vstopa v zgodovinsko in izjemno zahtevno obdobje investicij. Potrebna bo izjemna učinkovitost, dobro vodenje in organizacija dela zavoda za nemoteno izvajanje teh zahtevnih nalog," je navedel.

Da razmišlja o prijavi, je že pred časom potrdil nekdanji predsednik sveta zavoda in aktualni v. d. generalnega direktorja Jože Golobič, ki je vodenje UKC prevzel po odhodu predhodnika Janeza Poklukarja na mesto ministra za zdravje. Še prejšnji svet zavoda ga je na mesto vršilca dolžnosti direktorja največje slovenske bolnišnice imenoval februarja, in sicer do imenovanja novega oziroma za največ eno leto. "Menim, da smo se z ekipo ujeli in da velja poskusiti narediti še kaj več," je ob sklepu sveta zavoda, da objavi razpis, povedal Golobič.

Poklukar o morebitni podpori Golobiča za vodenje UKC s polnim mandatom v nedavnem pogovoru za STA ni želel govoriti, saj je nenazadnje razpis še odprt. "Zaenkrat lahko rečem, da je upravičil zaupanje, ko je prevzel vodenje osrednje slovenske bolnišnice," je ocenil Poklukar.

Mandat za generalnega direktorja UKC Ljubljana traja štiri leta, po preteku mandatne dobe pa je lahko posameznik znova imenovan na isto mesto. Prav tako štiriletni mandat strokovne direktorice pa se Jadranki Buturović Ponikvar izteče februarja prihodnje leto.