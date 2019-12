Kdaj lahko zdravnik odkloni zdravljenje? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prepiranje, izsiljevanje, fizično nasilje in celo grožnje z orožjem. Vse to je v ambulanti že doživelo ali videlo kar devet od desetih slovenskih zdravnikov. Po novem bodo lahko bolnike zato na nenujnih pregledih poslali iz ambulante. A se že oglašajo varuhi pacientovih pravic, saj menijo, da bi bila lahko sprememba v praksi škodljiva.

Sprašujejo se, kaj konkretno je torej lahko razlog, da zdravnik odkloni zdravljenje, in kaj če je zdravnik tisti, ki je nasilen. Smernice v novem zakonu so preveč ohlapne, so prepričani. Treba pa je poudariti dejstvo, da smo bili v slovenskih ambulantah priča že dvema smrtnima žrtvama. "Tretje si ne smemo dovoliti, zato naj bodo nova pravila strožja," pravijo zagovorniki spremembe. Podrobnosti ima Nataša Repovž.

Dve smrti v zdravniških vrstah zaradi nasilja

V enem primeru je 70-letni napadalec v Splošni bolnišnici Izola namensko umoril urologa. "Ugotovili smo, da je osumljeni ustrelil osem ali devet nabojev," je povedal Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper. Po umoru zdravnika je nato osumljenec odšel na urgenco, kjer je naletel na policista, ki je bil po naključju v bolnišnici. Njega je ustrelil v prsi.

Podobni primeri so se zgodili tudi v zobozdravstvu. Spomnimo, da je moški v ljubljanski zobozdravniški ordinaciji zabodel zdravnico, nato pa še sebe.

Stiska ne opravičuje nasilja

"Vemo, da smo se odločili za poklic, ki vključuje delo z ljudmi, ki so prestrašeni, nesrečni, žalostni, v bolečinah ali v depresiji. Vendar to vseeno ne opravičuje nasilja, ki se dogaja," pojasnjuje Nena Kopčavar Guček, vodja delovne skupine pri zdravniški zbornici Slovenije.

Pacienti pri nas imajo pravice, a nobenih dolžnosti, meni stroka. Ljudje pa, da ni tako enostavno za štirimi stenami. Največ nasilja in sporov naj bi se dogajalo v družinskih in ginekoloških ambulantah, urgencah in psihiatriji, a jih ne prijavijo.

"Menim, da je nasilje enostavno postalo že kar družbeno sprejemljivo. Ljudje to kar ponotranjijo," ocenjuje Vladimir Lazić iz sindikata kliničnega centra. In kaj jih vrže s tira? Največkrat to, da niso dobro informirani.

Slaba komunikacija tudi s strani zdravstvenih delavcev

"Niso seznanjeni z delovnim časom in ko pridejo, so že jezni. Ali pa če je treba zdravilo doplačati in podobno. Tudi mi imamo omejitve, predpise in strokovne smernice, ki se jih moramo držati," je za oddajo Planet 18 dejala Kopčavar Gučakova.

Zastopnica pacientovih pravic za Dolenjsko in Belo krajino, Zlata Rebolj, pa meni, da bo tak ukrep paciente spravil v podrejen položaj. Da smo vsi krvavi pod kožo in da je nasilje tudi na drugi strani. Kot je pojasnila, so tudi zdravstveni delavci žaljivi, vpijejo, ponižujejo paciente ali celo ignorirajo.

"Da ne govorimo o tem, da bi želel sodelovati pri pacientovem zdravljenju. Naslednji trenutek boš celo odpuščen iz bolnišnice," pove zastopnica pacientovih pravic Reboljeva. Predlog sprememb je v javni razpravi. In še so odprte možnosti za ravnovesje − med varstvom pacientovih pravic in pravicami zaposlenih.