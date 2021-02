Kazen za grožnje s smrtjo premierju Janši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Štitić je grozil Janezu Janši in njegovi družini.

Kot piše v sodbi iz dne 18. januar 2021, je obdolženi Luka Štitić kriv, da je komu zato, da bi ga ustrahoval in vznemiril resno zagrozil, da bo napadel njegovo življenje in telo in da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo.

Grožnje Janši z metanje molotovk v okno njegove hiše

Šititić je namreč dne 3. 11. 2020 na Facebook strani Vseslovenska vstaja naroda med drugim zapisal grožnje zoper Janeza Janšo, in sicer z vsebino: " … naj se začnejo Janezu Janši noge tresti ko bomo pred njegovo hišo stali in mu metali molotovke v okno … zelo hitro bo poštudiral na varnost svoje žene in otrok … takrat bo pa poslušal, ampak bo že prepozno. JANŠO OBESIT NA PREŠERNOVEM."

Celotno sodba je objavljena tukaj: