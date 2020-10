Zaradi epidemioloških razmer v Katoliški cerkvi na Slovenskem vernikom priporočajo, naj 1. in 2. novembra, ko obeležujejo praznik vseh svetih in dan spomina vseh vernih mrtvih, opustijo tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Namesto tega naj le zasebno obiščejo grobove in tam molijo za mrtve, maše pa naj spremljajo na daljavo.