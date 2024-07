Kaos na cestah: zaradi nesreče zaprta štajerska avtocesta, pred Karavankami 11-kilometrski zastoj

V delu Nemčije, med drugim na Bavarskem, se začenjajo šolske počitnice in zato je pred nami eden izmed prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letošnji poletni sezoni. Zastoji na slovenskih cestah nastajajo že od zgodnjega jutra, pot proti obali se podaljša za okoli 15 minut. Gneča je tudi v Avstriji pred predorom Karavanke, kjer za vstop v Slovenijo čakajo v 11-kilometrski koloni. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.

Na slovenskih cestah je pestro že od zgodnjih jutranjih ur, visoka gostota prometa pa se pričakuje vse do ponedeljka. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti mimo Ravbarkomande proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na gorenjski avtocesti med priključkoma za Jesenice proti Ljubljani.

V Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji je nastal 10 kilometrov dolg zastoj. Predor občasno tudi zapirajo.

Zaradi prometne nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, pot se podaljša za okoli 15 minut.

Vroče bo, ne pozabite na hidracijo

Zaradi visokih temperatur bo Agencija za varnost prometa (AVP) vsem voznikom, ki so se odpravili na pot, na glavnih bencinskih servisih na avtocestnih krakih med 11. in 18. uro delila letake o varni vožnji v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku. Glede na vroče dni, ki jih pričakujemo, pa bodo študenti delili tudi vodo, so sporočili z AVP.

V izobraževalnih letakih bodo slovenske in tuje voznike opozarjali na obvezno uporabo varnostnega pasu in vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih ter pozivali k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez alkohola. Z akcijo si prav tako želijo voznike v vročih dneh spomniti, da morajo med daljšo vožnjo poskrbeti za redne postanke in ustrezno hidracijo.

Vozite pametno

Med poletjem je na avtocestah več prometa in posledično je lahko tudi več okvar vozil, pa so izpostavili na Darsu. Voznike zato opozarjajo, da je ustavljanje na odstavnem pasu avtoceste lahko smrtno nevarno in da je dovoljeno le v nujnih primerih. Veliko hudih nesreč je namreč ravno na tem delu avtoceste, so sporočili.