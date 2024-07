Desetletja izkušenj, kilometrina in veščine, ki jih imajo starejši vozniki, zbujajo spoštovanje. Vendar so z desetletji prišle tudi spremembe, tako v predpisih, infrastrukturi in avtomobilih, kot tudi pri voznikih samih. Vožnja danes je precej drugačna kot vožnja nekoč. Za vse Velikane vožnje predstavljamo Osvežitvene vožnje za starejše , ki jih Zavarovalnica Triglav v sodelovanju z AMZS izvaja že četrto leto.

"Brzinca" uživa v vožnji

V Zavarovalnici Triglav se zavedajo pomena izkušenj in skrbi za varnost vseh generacij v prometu, zato so za zavarovance, starejše od 60 let, ustvarili skupnost, s katero se poklanjajo na tisoče prevoženim kilometrom in desetletjem vaših zgodb za volanom.

Ena od udeležencev Osvežitvene vožnje za starejše je Vida "Brzinca" Bogataj. Vitalna in nasmejana 86-letnica v vožnji uživa, odkar je prvič sedla za volan. Avto ji že od nekdaj predstavlja več kot zgolj prevozno sredstvo. Prej ga vidi kot prijatelja, ki ji omogoča samostojnost in podpira njeno samosvojost. Svojega prvega fička ima še vedno v zelo lepih spominih. Ne glede na to, ali se je z njim peljala v Tacen na delo ali na Krk na zasluženi dopust, je do cilja vedno pribrzela, zaradi česar se je hudomušne profesorice prijel vzdevek "Johnny Brzinca".

"Bila sem divji šofer, priznam," zase pravi Vida "Brzinca" Bogataj, 86 let

Zdaj je hitrost in način vožnje prilagodila svojim letom in spremenjenim razmeram na cesti, še vedno pa rada vozi. Poudarja, da je vožnja pomembna za fizično in duševno kondicijo.

Hitrost, krožišča in varnostna razdalja so elementi sodobne vožnje, ki so za starejše posebno težki.

Antonija in Peter Drinovec, 80 in 81 let Foto: Zavarovalnica Triglav

Vožnja je bila enostavnejša

Zakonca iz Kranja, Antonija in Peter Drinovec, poročena že 60 let, se spominjata, kako sta se na svoje prvo daljše potovanje na Jadran ob petih zjutraj odpravila z lado. Peter je mnenja, da je bila vožnja pred leti precej enostavnejša, saj je bilo manj krožišč in večpasovnic, dovolj je bilo slediti glavni cesti in si prišel na cilj.

"Zvone" Anton Žličar, 72 let Foto: Zavarovalnica Triglav Velikan vožnje "Zvone" Anton Žličar pa svoj prvi avto NSU Prinz 1200 C po inženirsko natančno opisuje kot poskočnega, z direktnim volanom in zaradi zračnega hlajenja zelo dovzetnega za pregrevanje. Po prve varnostne pasove se je odpeljal v Nemčijo leta 1975 (!), ko se je v Sloveniji šele začela razprava o obveznih pasovih, in od takrat se redno privezuje.

Udeleženci Osvežitvene vožnje za starejše poudarjajo pozitivno izkušnjo in prednosti, ki so jih pridobili z osveževanjem znanja. Menijo, da so dobili znanje, s katerim bodo bolje obvladovali prometne situacije. Med vožnjo se počutijo bolj suvereno in občutijo manj stresa.

Asistenčni sistemi lahko pomagajo podaljšati obdobje aktivne vožnje

S staranjem se naša sposobnost za hitro odzivanje slabša. Refleksi so počasnejši in bolj okorni, težje je svojo pozornost hitro preusmerjati na različne dejavnike vožnje. Vendar je s sodobnimi asistenčnimi sistemi tudi take ovire možno premagati. Potrebna pa je vaja v varnem okolju.

Prav zato je Zavarovalnica Triglav skupaj z AMZS pripravila brezplačno delavnico Starejši testirajo asistenčne sisteme. Številni avtomobili so opremljeni z varnostno-asistenčnimi sistemi, a mnogi od njih lahko dobro delujejo le, če jih znamo uporabljati. Vožnja s pomočjo varnostno-asistenčnih sistemov predvsem starejšim voznikom pomaga pri varnejši vožnji, podaljšuje pa tudi čas, ko so starejši še lahko v prometu samostojni in avtonomni.