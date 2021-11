Kangler: Skupna lista je bolj ali manj usklajena. Colariča bi podprli za premierja.

"Glede na to, da imamo Levico, ki izključuje in z vsemi, ki sodelujejo s predsednikom vlade Janezom Janšo, ne vidi prihodnosti, mi pa povezujemo in združujemo, lahko ob dobrem kandidatu za predsednika vlade na volitvah dosežemo odličen rezultat," je prepričan Franc Kangler.

Kakšen rezultat bo po vašem mnenju na državnozborskih volitvah naslednje leto dosegla lista Povežimo Slovenijo? Uvrstila se bo v državni zbor. 824 glasov + 56,25%

Uvrstila se bo v državni zbor in osvojila dvomestno število poslanskih sedežev. 126 glasov + 8,60%

Ne bo se uvrstila v državni zbor. 515 glasov + 35,15% Oddanih 1465 glasov

Po naših informacijah so bili na sestanku med drugim prisotni:

- pravnik in nekdanji notranji minister Peter Jambrek,

- nekdanji predsednik uprave NLB Marko Voljč,

- nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel,

- nekdanji ustavni sodnik in diplomat, danes pa svetovalec predsednika Boruta Pahorja Ernest Petrič,

- predsednik Zelenih Slovenije in državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Andrej Čuš,

- podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj,

- predsednik SMC Zdravko Počivalšek,

- predsednica stranke Naša dežela Aleksandra Pivec,

- predsednik programskega sveta Nove ljudske stranke in državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler,

- predsednik SLS Marjan Podobnik.

Predsednik uprave Krke Jože Colarič se omenja kot možni kandidat za predsednika vlade liste Povežimo Slovenijo. Foto: STA

Kangler: Colarič je zelo dober kandidat

"Vse sodelujoče sem seznanil, da smo SMC, GAS, Nova ljudska stranka, SLS, Zeleni Slovenije in Lista Bojana Šrota bolj ali manj usklajeni, da gremo na volitve s skupno listo Povežimo Slovenijo. Smo pa še odprti. Sredina političnega prostora je rezervirana za nas. Glede na to, da imamo Levico, ki izključuje in z vsemi, ki sodelujejo s predsednikom vlade Janezom Janšo, ne vidi prihodnosti, mi pa povezujemo in združujemo, lahko ob dobrem kandidatu za predsednika vlade na volitvah dosežemo odličen rezultat," nam je povedal Kangler.

Na vprašanje, ali bi to lahko bil predsednik uprave Krke Jože Colarič, je odgovoril: "Colarič je zelo dober kandidat za predsednika vlade. Če bi se odločil, bi ga z veseljem podprli."

"Prizadevamo si za močno skupno listo, ki bi lahko dobila dvomestno število poslank in poslancev ter bi tudi lahko šla v vlado, kajti brez sredine naslednje vlade ne bo," pravi Andrej Čuš. Foto: STA

Čuš: Zeleni Slovenije želimo biti most med sprtima poloma

"Ta pobuda akademikov, ki se večkrat izpostavijo v pravem trenutku, je pozitivna. Strinjam se, da je treba krepiti povezovanje in sodelovanje. In tudi medsebojno spoštovanje ljudi, tako z leve kot z desne. Zeleni Slovenije se ne postavljamo levo ali desno, ampak želimo biti most med sprtima poloma. Družbene razmere, v katerih smo, so zahtevne in obremenjujoče. Mislim, da v tem nihče ne uživa, a v tem se je znašel ves svet. Samo s skupnimi močmi, spoštovanjem in dogovarjanjem bomo lahko postavili na dnevni red prave teme in vprašanja," nam je pojasnil Čuš in dodal:

"Že pred meseci smo povedali, da smo odprti za številne pobude in sodelovanje ter da si prizadevamo za močno skupno listo, ki bi lahko dobila dvomestno število poslank in poslancev ter bi tako lahko šla v vlado, kajti brez sredine naslednje vlade ne bo. Čas hitro teče in kaj kmalu bo treba sprejemati odločitve, za katere bo vsak posameznik odgovarjal sam."

"Tretja pot bi ponudila drugačen način političnega delovanja, kot ga predstavljata zdajšnja dominantna bloka, še posebno s svojim načinom komuniciranja," pravi Marjan Podobnik. Foto: STA

Podobnik: Gre za korak pri oblikovanju t. i. tretje poti

"Ker nismo bili sklicatelji in ni bilo dogovora o javnem predstavljanju pogovora, lahko povem samo svojo oceno pomena včerajšnjega srečanja, na katerem so sodelovale nekatere parlamentarne in več trenutno neparlamentarnih strank. Mimogrede, SLS sodi med parlamentarne stranke, saj nam ta status daje dejstvo, da imamo evropskega poslanca," pa nam je sporočil Podobnik in poudaril še:

"Včerajšnje srečanje ocenjujem kot pomemben korak pri oblikovanju t. i. tretje poti, ki bi ponudila drugačen način političnega delovanja, kot ga predstavljata zdajšnja dominantna bloka, še posebno s svojim načinom komuniciranja. V SLS podpiramo tovrstne pogovore. Angažiranje uglednih intelektualcev in drugih pobudnikov srečanja vidimo kot korak krepitve povezovalnih prizadevanj v Sloveniji."

"Naša Dežela kot stranka deluje samostojno ni del zavezništva Povežimo Slovenijo niti kakšnega drugega zavezništva," pojasnjuje Aleksandra Pivec. Foto: STA

Pivčeva: Povezovanje samo s ciljem vstopa v parlament ni naš cilj

"Pobuda Katedrala svobode nas je povabila na pogovore o morebitnem sodelovanju oz. povezovanju s strankami na politični sredini. Kot stranka, ki ne izključuje pogovorov z nikomer, smo se sestanka udeležili. Na sestanku so gostitelji predstavili idejo in željo sodelovanja strank, ki jih gostitelji vidijo kot sredinske. Naša Dežela je izrazila mnenje, da sicer pozdravlja vsakršne pobude sodelovanja, vendar pa povezovanje samo s ciljem vstopa v parlament, ne pa tudi jasnih in odločnih vsebinskih rešitev, ni cilj Naše Dežele. Naš cilje je oblikovati alternativo sedanji politični strukturi, tako levi, kot desni," pa nam je pojasnila Pivčeva.



"Naša Dežela gradi na svojem programu, s katerim želi odločno nastopiti na volitvah 2022. Na vsakem koraku smo pripravljeni sodelovati v skupnih zavezah strank, ki si želijo dvigniti nivo politične kulture, se zavezati k odločnim spremembam in reformam slovenske družbe, razvojnega modela in tudi delovanja. Kot neke vrste 'moralna pravila političnega delovanja v prihodnosti' na podlagi katerih bi potekal konkurenčni politični diskurz, tekmovanje strank na podlagi idej, programa ne pa žalitev, izključevanja in napadov. Naša Dežela pa kot stranka deluje samostojno ni del zavezništva Povežimo Slovenijo niti kakšnega drugega zavezništva," je sklenila.