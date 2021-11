Znan je datum parlamentarnih volitev

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile sicer predčasne, so bile 3. junija 2018.

Za Zorčiča bi bile še boljše predčasne volitve

Predsednik DZ Igor Zorčič pozdravlja, da je Pahor po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin izbral prvi možni datum za redne volitve, 24. april. "Seveda pa bi bilo glede na stanje v državi bolje, če bi bile volitve prej, torej ne redne volitve, ampak predčasne," je dejal v izjavi v DZ.

Meni namreč, da si ne samo opozicija, ampak tudi večina državljank in državljanov želi predčasnih volitev. Seveda je pa to odvisno od tega, koliko časa bo ta vlada uživala podporo v DZ, je dodal.

Zase je ponovil, da se je odločil, da ne gre v nobeno od parlamentarnih strank, ki so danes v DZ. "Sodelujem pri nastajanju neke platforme in če bo to nekoč stranka, bom jaz samo eden od 200 ustanovnih članov te stranke, ne bom pa imel nobene svoje stranke," je pojasnil.

Glede na to, kar danes vidimo v političnem prostoru, se namreč zdi - takšni so po njegovih besedah tudi odzivi s terena -, da vendarle določen del političnega prostora potrebuje nekoga, ki bo naslavljal volivce, sploh tiste, ki so po določenih anketah neopredeljeni, je še dodal.

Odzvali so se v strankah LMŠ, Levica, SDS, DeSUS

"Država je v izredno resni situaciji. Pred očmi se nam sesuva zdravstveni sistem, na področju javnih financ je vlada samo v letih 2020 in 2021 naredila 7,5 milijarde minusa. Zato bi morale biti volitve vsekakor prej. Volitve bi morale biti v nedeljo," so zapisali v odzivu za javnost.

#izjava 🎙 @BranGolubovic

Vsak dan, ko odlašamo z volitvami in ko ta vlada ne prepusti upravljanja epidemije epidemiologom, je dan, ko gremo v finančno in zdravstveno katastrofo. 24. april kot prvi možni dan za redne volitve je za nas sprejemljiv.

🧵 pic.twitter.com/wVIXo5QA2K — Stranka LMŠ (@StrankaLMS) November 5, 2021

V SDS menijo, da je 24. april primeren prav tako pa v skladu z zakonodajo, je danes dejal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. "Roki so seveda tudi še v nadaljevanju, ampak to je prvi možen rok, mi s tem nimamo težav," je poudaril.

Tudi Ljubo Jasnič, predsednik stranke DeSUS pozdravlja odločitev predsednika republike Boruta Pahorja. "To je edina prava odločitev," je dejal.

Ob odločitvi predsednika države Boruta Pahorja, ki je za redne parlamentarne volitve izbral prvi možen datum, 24. april, vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec poudarja, da bi morale biti volitve čim prej, torej predčasne. Prepričan je, da je vsak dan aktualne vlade "škoda ne samo za državo, ampak tudi za prihodnost in možnost obnove te države".

Vatovec meni, da je tudi že pretekel čas, ko bi trenutna vlada morala oditi. Po njegovih beseda so v opoziciji prepričani, da so edina prava rešitev predčasne volitve. "Kar se tiče rednega roka, pa se seveda lahko vsi strinjamo, da mora biti ta prvi možni," je dejal.

Kot je še izpostavil, je predsednik Pahor sporočil zgolj svojo odločitev glede rednih volitev, če se zgodi, da bodo predčasne, pa bo moral upoštevati novo okoliščino. V opoziciji bodo po njegovih napovedih naredili vse in uporabili vsa orodja, ki jih imajo na razpolago, da pride do predčasnih volitev.