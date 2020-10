Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že drugič zapored tako kandidat za ustavnega sodnika v DZ ni dobil podpore. Sredi junija je namreč kandidat Andraž Teršek v DZ dobil nezadostnih 42 glasov. Predsednik držav Borut Pahor bo tako moral predlagati novega kandidata. Novi ustavni sodnik bo nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki ji je mandat potekel sredi julija.

Na komisiji so ga podprli

Podporo Erbežniku so danes v predstavitvi stališč poslanskih skupin odrekle opozicijske LMŠ, Levica in SAB, druge poslanske skupine pa se niso izrekle. Kandidat je sicer na parlamentarni mandatno-volilni komisiji prejel zadostno podporo, piše STA.

Na današnjem tajnem glasovanju so razdelili in oddali 82 glasovnic. Neveljavne so bile tri, veljavnih je bilo 79 glasovnic.

Padla tudi kandidatka za viceguvernerko

Prav tako podpore med poslanci na tajnem glasovanju ni dobila kandidatka za imenovanje za članico sveta Banke Slovenije oziroma viceguvernerko Arjana Brezigar Masten. Tudi njo je podprlo 44 poslancev, proti jih je bilo 35, tri glasovnice so bile neveljavne.

Tudi v tem primeru bo moral Pahor ponoviti postopek iskanja.

