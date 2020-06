Teršek o nasilnem menjavanju oblasti: Šlo je za cinično opazko

Potem ko so nekateri mediji iz arhivov izbrskali na prvi pogled škandalozne besede kandidata za ustavnega sodnika Andraža Terška, o katerem bodo danes glasovali poslanci, smo pri ustavnem pravniku edini preverili, kaj dejansko je želel z njimi sporočiti. "Gre za skrajno cinično prispodobo brez kakršnegakoli neposrednega sporočila. Nikoli nisem tako mislil in tudi danes ne," zatrjuje.

Ustavni pravnik Andraž Teršek je poleti 2011 v Ljubljani sodeloval na okrogli mizi v organizaciji Zveze za voljo ljudstva. Gibanje, ki je kot alternativa političnim strankam zaživelo istega leta, je prek volitev želelo preseči politično apatičnost Slovencev in uvesti neposredno participatorno demokracijo, dopolnjeno s strokovnimi sveti.

Sporni posnetek novinarskega poročanja TVS iz leta 2011, ki je bil na Twitterju objavljen 11. junija letos, je takšen:

Sogovorniki so se strinjali, da mora civilna družba v politiki postati vplivnejša, Teršek pa je takrat dejal, da bi kaj takšnega lahko dosegli le, če bi predstavniki politične elite nemudoma in za vedno zapustili politiko.

"Da bi politiko zapustili s sramom, da bi mnogi med njimi ob tem doživeli soočenje tudi s kaznovalnimi mehanizmi, s kazenskimi pregoni itd. Če tega sami v sebi ne bi prepoznali, in te etične drže seveda ne bodo sami prepoznali, pa jih je potrebno zamenjati. Če je potrebno, tudi s prisilo. Lahko tudi tako, da se vstopi v njihove pisarne oziroma sobane in se jih z rokami odnese na cesto," je pred slabimi devetimi leti dejal ustavni pravnik.

Teršek: TV Slovenija je besede iztrgala iz konteksta

A kot nam je danes pojasnil Teršek, so bile njegove besede, ki jih je v krajšem videoposnetku predvajala Televizija Slovenije, povsem iztrgane iz konteksta. Ob sklicevanju na pravico do popravka je takrat tudi pojasnil kontekst te izjave

"Gre za skrajno cinično prispodobo brez kakršnegakoli neposrednega sporočila. Nikoli nisem tako mislil in tudi danes ne. Ker je bila izjava izgovorjena s pretiravanjem, sem bil tudi prepričan, da je bila tako razumljena. So jo pa nekateri malo za provokacijo in zabavo iztrgali iz konteksta in ji skušali pripisati dobeseden pomen," pojasnjuje.

Na samem omizju so namreč o neposredni demokraciji kot alternativi parlamentarni demokraciji poleg Terška razpravljali še Matjaž Mulej, Andrej Lukšič, Franci Pivec, Miha Burger in Sašo Milkič. Predstavili so svoje izkušnje in poglede o možnostih vzpostavitve neposredne demokracije, tako v luči tehnologije, prava, politologije kot tudi inženirstva.

Cinična izjava ni bila mišljena dobesedno

"Predlogi sogovornikov so bili precej radikalni, neživljenjski in neizvedljivi. Eden izmed njih je na primer celo predlagal spremembo celotnega družbenega sistema. V luči tega sem tudi jaz cinično predlagal, da vse politike in institucije spremenimo. To ni bilo mišljeno resno. To je bila cinična opazka, s katero sem hotel opozoriti na to, da je bilo vse slišano na omizju preveč radikalno," pojasnjuje Teršek.

Znova poudarja, da je šlo za skrajno cinično izjavo, ki ni bila mišljena dobesedno. Priznava pa, da je bila morda res malo neposrečena in da bi lahko uporabil tudi kakšno drugačno cinično opazko.

Teršek je postal edini kandidat za mesto ustavnega sodnika, potem ko je vrhovna sodnica Barbara Zobec, ki jo je predsednik republike Borut Pahor poleg Terška prav tako predlagal na omenjeno funkcijo, odstopila od kandidature.