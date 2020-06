Zobčeva in Teršek še brez zagotovljenih glasov za ustavnega sodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidata za ustavnega sodnika Barbara Zobec in Andraž Teršek dan pred javno predstavitvijo še nimata zagotovljenih nujnih 46 poslanskih glasov za izvolitev. Bolje sicer kaže Teršku. Podpirajo ga v SD, LMŠ, Levici in SNS, ki imajo 37 glasov, nekaj glasov mu napovedujejo tudi v DeSUS. V SDS podpirajo Zobčevo, SMC, NSi in SAB pa se še niso izrekle.