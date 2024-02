"Kanal C0 je nepotreben gradbeni objekt"

Kanal C0 je po oceni inženirja strojništva Franca Maleinerja in geografa Damirja Josipoviča nepotreben gradbeni projekt. Hidrogeolog Joerg Prestor pa je med zaslišanjem pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 menil, da je kineta, ki jo je vgradila ljubljanska občina, dobra rešitev.

Maleiner je na zaslišanju poudaril, da je kanal C0 nestrokoven, pomanjkljiv in neodgovoren projekt. Kot je dejal na današnjem zaslišanju pred pristojno parlamentarno preiskovalno komisijo, gre tudi za zdravstveno in ekološko škodljiv projekt, ki da ogroža celotno prebivalstvo Ljubljane in okolice.

Zadevo bi bilo mogoče rešiti drugače

Po njegovem mnenju bi bilo zadevo mogoče rešiti drugače, recimo tako, da bi se usposobilo čistilno napravo na Brodu. Današnje čistilne naprave srednje velikosti so ravno tako dobre kot velike čistilne naprave, je pojasnil.

Na vprašanje predsednice komisije Anje Bah Žibert (SDS), kdo je po njegovem mnenju odgovoren za domnevne kršitve pri gradnji kanala, je Maleiner prst uperil v projektanta. Slednji je namreč po njegovih besedah odgovoren za vse nepravilnosti na gradbišču. "Glavna krivda je pravzaprav na projektantskem biroju, ker bi on moral vedeti, kaj sme in kaj ne," je dejal.

Maleiner je bil kritičen tudi do Agencije RS za okolje (Arso), ki je po njegovi oceni kršila slovensko zakonodajo "in omogočila investitorju, da se je izmuznil zakonsko predpisani izdelavi še kako nujno potrebne predpisane študije vplivov kanala C0 na okolje".

Da je kanal C0 nepotreben projekt, se je strinjal tudi geograf Damir Josipovič. Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo. Josipovič je ob tem izrazil začudenje, da sta se občini "po nekem čudnem naključju" izločili iz predvidene navezave na druge čistilne naprave.

Po Josipovičevi oceni bi bilo zelo malo potrebno, da bi se Vodice priključile na bližnjo kanalizacijo, ki gre mimo Suhadol in naprej proti Domžalam ter čistilni napravi Kamnik-Domžale. Obenem je spomnil, da je občina Medvode izstopila iz projekta za izgradnjo skupne čistilne naprave s Kranjem in Šenčurjem.

Josipovič: Treba je utemeljiti, zakaj je kanal potreben

"Treba je utemeljiti, zakaj je kanal potreben. Če ni potreben, potem ga ne potrebuješ. Drugi problem pa je motivacija. Zakaj ga je pa nekdo vseeno želel graditi? To vprašanje pa je stvar politike, ki ga mora politika in morda še kdo tudi razčistiti," je dejal.

Josipovič je bil obenem kritičen do prepoznega vključevanja javnosti v tovrstne projekte. Meni, da je težava v tem, da ni javne razprave že na začetku, ko so se še izbirale različne rešitve. "Prevečkrat se dogaja, da je ena možnost izbrana, potem pa javnost daje pripombe na ta predlog," je opozoril.

Hidrogeolog Joerg Prestor z Geološkega zavoda Slovenije je medtem ocenil, da se tudi strokovno javnost prepogosto prepozno vključuje v takšne projekte, tudi pri kanalu C0.

Kot je pojasnil Prestor, so glede umeščanja kanala C0 v prostor svetovali postavitev cevovoda na površje, saj je statistično gledano tak dvakrat varnejši. Druga možnost bi bila izgradnja cevovoda v galeriji, kar bi omogočalo, da bi se lahko stanje cevi od blizu preverjalo.

Komisija ugotavlja politično odgovornost zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo

Vendar sta bili obe možnosti neizvedljivi v praksi, na koncu pa je padla odločitev o izgradnji kanala C0 s kineto. To je bila po mnenju Prestorja dobra rešitev, ki omogoča, da se s kamero lahko preveri, če cevi puščajo. Na ta način lahko namreč kanal vizualno pregledajo, kar bistveno olajša odkrivanje in odpravljanje morebitnih težav.

"Mislim, da je ta možnost dovolj dobra glede na to, da je dobra dva kilometra te trase take, da bi jo potem morali na ta način pregledovati, s tem pa je potem varnost bistveno zagotovljena," je ocenil.

Danes naj bi predvidoma pred komisijo pričal tudi biolog Mihael J. Toman, a ga na zaslišanju ni bilo.

Komisija ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 in suma, da so oz. so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo ter je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021.