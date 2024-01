Preiskovalna komisija DZ bo zaslišala bivše ministre

Potem ko so v torek zaslišali prve priče, bodo člani preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 danes nadaljevali zaslišanja. Kaj vedo o projektu, bodo tokrat povedali trije nekdanji okoljski ministri in državni sekretar.

Komisija ugotavlja politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Kot prvi so člani komisije pod vodstvom Anje Bah Žibert (SDS) v torek prisluhnili predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki je menila, da morajo biti odločitve glede takšnih projektov sprejete transparentno in strokovno. K začasni ustavitvi gradnje je lani pozvala zaradi svoje ocene, da javnost nima dovolj informacij, je dodala. Strokovnjaka Andrej Uršič in Mihael Brenčič pa sta ocenila, da trasa kanala ni primerna.

Pred komisijo nekdanji okoljski ministri Leben, Zajc in Brežan

Danes bodo pred komisijo pričali nekdanji okoljski ministri Jure Leben, Simon Zajc in Uroš Brežan ter nekdanji državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon. V prihodnje namerava komisija zaslišati še več prič, med njimi ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Povezovalni kanal C0 bo kanalizacijska sistema Medvod in Vodic povezal z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021. A pri gradnji se zapleta, saj naj bi bil sporen z vidika zaščite pitne vode na območju vodonosnika.