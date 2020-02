Kam v maškare v naslednjih dneh?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času pusta naj bi bilo dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano, tudi smešenje oblasti pravijo šege in običaji v Sloveniji. Ravno zato pustni čas oblasti nikoli ni bil všeč, vsekakor pa v teh dneh na svoj račun pridejo otroci, ki se z največjim veseljem ovijejo v pisane barve in za nekaj časa postanejo svoj priljubljeni liki iz risank, superjunaki ali kaj drugega, kar jim predlaga njihova domišljija. Najbolj znane pustne povorke so na Ptuju, V Cerknici, v Cerknem, dolgo tradicijo pa imajo tudi marsikateri manjši kraji. Preverite, kje se lahko v naslednjih dneh tudi vi pridružite pisanim maskam.