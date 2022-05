Kakšno vreme nas čaka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Popoldne se bo jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 13, drugod od 15 do 21 stopinj Celzija.