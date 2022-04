Danes še sončno in toplo, na vidiku poslabšanje vremena

Danes bo povečini sončno, proti večeru se bo na zahodu zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo povečini sončno. Jutri bo precej oblačno. Sredi dneva, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. pic.twitter.com/tkGhJAFduY — ARSO vreme (@meteoSI) April 30, 2022

Nedelja bo oblačna. Sredi dneva in popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo marsikje nadaljevale v večer in v noč na ponedeljek. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Nov teden prinaša padavine

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne plohe. V torek kaže na več sončnega vremena, verjetnost popoldanskih ploh bo nekoliko manjša.