Takšno vreme se obeta ob koncu tedna

Danes bo pretežno jasno, zlasti v vzhodni polovici Slovenije bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, popoldne bo na zahodu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala, drugod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri.

Jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 17 do 21, na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

Začetek tedna bo deževen

V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe.