Kakšna oblačila potrebujemo in koliko, da smo videti urejeni? #video

Slovenski regijski center za ravnanje z odpadki si je ogledala tudi mednarodna delegacija strokovnjakov, združenih pod vodstvom Zero Waste Europe. Pri nas se lahko poleg ločevanja odpadkov naučijo tudi reciklaže in njihove ponovne uporabe, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

"Ljubljana je namreč prva in še vedno edina prestolnica, ki se je zavezala, da bo vstopila v to mrežo in se zavezala, da bo sledila ciljem na področju recikliranja in ponovne uporabe, seveda pa je Ljubljana še vedno najboljša prestolnica z 68 odstotki ločeno zbranih podatkov," pojasnjuje Nina Sankovič iz Javnega podjetja Voka Snaga.

Proizvodnja oblačil se je podvojila

Ste kdaj pomislili, da so z ogromno porabo vode in kupi odpadkov povezane tudi naše navade pri oblačenju in obuvanju? Gre za posredno, a vsakdanje početje, ki se ga niti ne zavedamo.

Proizvodnja oblačil se je v svetovnem merilu med letoma 2000 in 2014 podvojila. Potrošniki namreč danes kupimo 60 odstotkov več oblačil kot pred 15 leti. Večino teh pa zavržemo že po treh letih.

Kakšna oblačila potrebujemo in koliko naj jih imamo, da smo videti urejeni? Katerih materialov se moramo izogibati, da ne škodujemo okolju in s tem samim sebi?

Strategija proizvodnje moških oblačil

Moške obleke so strast modne oblikovalke Zlate Zavašnik, prav tako skrb za okolje. Razložila je strategijo proizvodnje moških oblačil, za katera zadnja leta uporablja ekološko tkanino.

"To pomeni ekološko volno in poliester, pridobljen mehansko iz prosojnih plastenk. Če se plastika predeluje kemijsko, nismo veliko naredili," je pojasnila Zavašnikova.

Ne pretiravajmo s količino oblačil

Če želimo dobro zase in za okolje, potem kupujmo kakovostna oblačila in ne pretiravajmo s količino, pa je menila Barbara Hrovat, ljubiteljica mode in lastnica vintage butika v središču Ljubljane.

"Osnovna garderoba so dober trenč, dober plašč, dobra bela srajca, hlače, krilo, majhna črna oblekica," je povedala Hrovatova. To polaga na srce ženskam, ki podlegajo trendom hitre, nizkocenovne mode. Ta je povezana z desetino vseh izpustov toplogrednih plinov, ogromno porabo vode in kupi odpadkov.

Oblačila imajo danes kratek rok uporabe, trendi se hitro spreminjajo, blago pa je slabše kakovosti.