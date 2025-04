Kako toplo bo v prihodnjih dneh?

Danes se bo čez dan po ponekod oblačnem jutru delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 18 stopinj, na Primorskem pa se bo segrelo do prijetnih 23 stopinj Celzija, napoveduje Arso. Pazljivo, ko prižigate prvomajske kresove, pa opozarja Uprava RS za zaščito in reševanje

Začetek tedna bo vremensko ugoden, na Primorskem bo sončno, drugod občasno nekaj več spremenljive oblačnosti. Ponekod bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V torek in sredo bo precej jasno in čez dan topleje.