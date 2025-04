Te znake horoskopa še pred poletjem čakajo velike spremembe

Medtem ko se narava prebuja, nekateri ljudje čutijo, da se jim premikajo tla pod nogami. A to ni slabo – do letošnjega poletja bo pripadnike treh nebesnih znamenj zajel val preobrazbe, ki jim bo prinesel nove začetke, pogumne odločitve in presenetljive priložnosti. Koga čaka obdobje sprememb?

Oven

Ovni se bodo v obdobju do poletja počutili, kot da stojijo pred ogledalom, pri tem pa tistega, kar vidijo, ne morejo ignorirati. Pričakujejo lahko spremembe v svojem razmišljanju in ciljih, pa tudi v družbi, ki jih obkroža. Številni ovni bodo sprejeli pomembne odločitve glede službe ali ljubezni in ne bi jih smelo presenetiti, če bodo stopili na popolnoma novo pot.

Rak

Raki vstopajo v obdobje, v katerem bodo čustveno zelo dozoreli. Do poletja lahko pričakujejo spremembe v medosebnih odnosih, pa naj gre za razhode, sprave ali krepitev vezi, ki jim največ pomenijo. Veliko rakov se bo končno naučilo, kje je treba potegniti mejo in komu se lahko brez strahu odprejo. To ni lahko, a vodi v bolj stabilno in polno prihodnost.

Strelec

Strelci se morajo pripraviti na vznemirljive novosti. V prihajajočem obdobju bodo čutili močno potrebo po spremembi, pa naj gre za selitev, nov hobi, študij ali službo. Zvezde strelcem odpirajo vrata, ki so bila do zdaj zaprta, njihov prirojen pogum pa jim bo pomagal, da stopijo skoznje. Morajo le poslušati intuicijo in se ne bati tistega, kar prihaja – prihaja pa nekaj velikega.