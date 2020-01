Kako so pri Bratuškovi finančno poskrbeli za Romana Jakiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji obrambni minister, danes pa predsednik sveta stranke SAB Roman Jakič ima z vladno službo za razvoj in kohezijsko politiko, ki jo vodi ministrica Angelika Mlinar iz kvote SAB, sklenjeno svetovalno pogodbo za dobrih 24 tisoč evrov. Kot pojasnjujejo pri Mlinarjevi, imajo z Jakičem sklenjeno pogodbo za svetovanje za agendo 3000. Nekdanjega obrambnega ministra marca čaka sojenje v zadevi Stožice.

Po poročanju Reporterja predsednik sveta SAB Roman Jakič ni zaposlen v vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi ministrica iz kvote SAB Angelika Mlinar, vendar pa ima z omenjeno vladno službo sklenjeno pogodbo za svetovanje za Agendo 3000 v skupni višini 24.397,56 evrov z DDV.

Jakič je bil v vladi Bratuškove minister za obrambo

Spomnimo, da je bil Jakič v vladi Alenke Bratušek, ki vodi SAB, minister za obrambo. V svoji politični karieri je bil poslanec LDS, ljubljanski mestni svetnik na Listi Zorana Jankovića in poslanec Pozitivne Slovenije. Kot poroča Reporter, naj bi Jaklič kot samostojni podjetnik zdaj večinoma delal za Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), in evropsko politično skupino liberalcev Prenovimo Evropo, nekoč znano pod kraticami Alde.

Marca ga z Jankovićem čaka sojenje v zadevi Stožice

Jakič je tudi med devetimi obtoženimi v zadevi Stožice na čelu z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ki se bo začelo marca. Obtožnica jim deveterici očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo na škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

Nekdanji obrambni minister, ki krivdo zavrača, je bil v času storitve domnevnega kaznivega dejanja direktor Zavoda Tivoli, kamor ga je po poročanju Reporterja postavil Janković.