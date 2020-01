Šarec: Oprostite, takšne stranke se jaz ne dotaknem #video

Prvak LMŠ Marjan Šarec je roko SMC ponudil zaradi podobnih nazorov in dobrega dela Zdravka Počivalška kot ministra. Je pa dodal, da ne bo točil solz, če bo SMC bolj dišala desna vlada. "Če mi je usojena opozicija, bom pač sedel v poslanski klopi, kjer bom vse vedel in znal, drugim solil pamet in za nič ne bom odgovoren," je dejal Šarec.

Predsednik vlade Marjan Šarec, ki opravlja tekoče posle, je v pogovoru za tednik Mladina ponovil prepričanje, da do padca vlade ni prišlo zaradi LMŠ, pač pa zaradi premočnih razhajanj med koalicijskimi partnerji. Znova se je obregnil predvsem ob ravnanje SAB v primeru menjav ministrov za kohezijo in v primeru dopolnil k proračunskim dokumentom.

Šarec tudi o konfliktu med Bratuškovo in Puričem

Ob vprašanju o povodih za odstop prejšnjega kohezijskega ministra Iztoka Puriča oziroma o konfliktu med Puričem in predsednico SAB Alenko Bratušek je Šarec spomnil na imenovanje Janeza Lenarčiča za evropskega komisarja. Kot je dejal, mu je Bratuškova pred tem rekla, da se bosta njihova ministra pri glasovanju vzdržala, nazadnje pa sta Lenarčiča podprla.

SDS za nove volitve, a pušča odprta vrata za pogajanja o novi koaliciji. Video: Planet.

"In ker sta me tedaj oba ministra iz kvote SAB podprla, sem jima zelo hvaležen, hkrati pa se zavedam, da je to lahko povzročilo nov konflikt v stranki," je poudaril Šarec, ki je prepričan, da je kljub temu ravnal prav.

"Levica ni mogla razumeti, da nas je v vladi pet"

Šarec izjemno spoštuje Levico in njenega koordinatorja Luko Mesca. "Ampak tudi Levica ni mogla razumeti, da nas je v vladi pet in da ne živimo portugalskega scenarija, kjer je ena stranka v vladi in sodeluje z drugo zunaj nje," je povedal. Da dela v koaliciji ni mogoče nadaljevati, je med drugim ocenil v primeru, ko je Levica usklajeno s SDS glasovala proti imenovanju kohezijske ministrice Angelike Mlinar in ob še nekaterih podobnih glasovanjih.

Levica ni mogla razumeti, da nas je v vladi pet, je dejal Šarec. Na fotografiji koordinator Levice Luka Mesec. Foto: STA

Premier v odstopu je spet zavrnil namige, da bi odšel zato, ker bi mu od znotraj razpadla stranka. Za finančnega in zdravstvenega ministra Andreja Bertonclja in Aleša Šabedra je poudaril, da niti nista člana stranke. "Njiju sem povabil kot tehnokrata," je pojasnil in zatrdil, da z njima ni imel nikakršnega spora. Odstopi so po oceni Šarca zgolj priročen izgovor za to, da bi za padec vlade okrivili stranko LMŠ. "To ne drži," je zatrdil.

O sodelovanju s SDS: "Takšne stranke se ne dotaknem"

Poudaril je tudi, da je velika razlika med prejšnjo vlado pod vodstvom Mira Cerarja, ki je imela le tri partnerje, in manjšinsko koalicijo s petimi strankami. Po njegovi oceni ni nujno, da bo po naslednjih volitvah ostalo razmerje podobno kot sedaj. "Prepričan sem, da so ljudje vendarle že ocenili, kdo se je dejansko trudil," je pojasnil predsednik vlade v odstopu.

"Oprostite, takšne stranke se jaz ne dotaknem," je glede morebitnega sodelovanja s SDS povedal Šarec. Na fotografiji predsednik SDS Janez Janša. Foto: STA

Ni pa Šarec naklonjen sodelovanju s SDS, zlasti ker ta stranka po njegovih besedah "podpira sovražni govor" in ker je bil v njej naklonjenih medijih "v zadnjem letu deležen diskreditacij na gnusni, osebni ravni". Poleg tega predsednik stranke Janez Janša po njegovih besedah ne zna pojasniti izvora svojega premoženja. "Oprostite, takšne stranke se jaz ne dotaknem," je še povedal Šarec.