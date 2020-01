"Po sodelovanju s SDS je bila DeSUS uspešna na volitvah"

Jurša je v izjavi ob robu seje DZ spomnil, da bodo organi DeSUS o nadaljnjih korakih po odstopu premierja Marjana Šarca razpravljali v četrtek. Načelno stališče stranke je, da so bolj za predčasne volitve, a po njegovih trditvah ne bodo nasprotovali pogovorom o novi koaliciji. Kaj bo iz tega, pa je težko napovedati, je dodal po pisanju STA.

Na parlamentarnih hodnikih je živahno

Vabila na pogovore Jurša še nima, verjetno jih bo po njegovem mnenju prva prejela predsednica stranke Aleksandra Pivec. Na hodnikih se sicer o tem pogovarjajo, je pritrdil in tudi spomnil, da so bili parlamentarni hodniki v preteklosti, ko se je kaj takega dogajalo, vedno živahni. A to so po njegovih navedbah razmišljanja posameznikov ali manjših skupin.

Prestopov poslancev DeSUS ne bo

Na vprašanje, ali bi bile po njegovem mnenju za stranko boljša možnost predčasne volitve ali nova koalicija, pa je odgovoril, da morajo poslušati vse in ugotoviti, kaj je tisto, kar želi večina, ter se po tem odločiti. "Jaz natanko vem, kaj bi, a v tem trenutku še ne bom odgovoril," je povedal Jurša. Po njegovih navedbah je imela poslanska skupna DeSUS, ki se trudi, da bi se utrdila, danes pomemben sestanek. Kot meni, prestopov poslancev DeSUS ne bo, piše STA.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je poudaril, da se bodo v SMC enotno odločili za tisto, kar bo najboljše za Slovenijo. Foto: Ana Kovač

Po Šarčevem ponedeljkovem odstopu so se nekatere stranke zavzele za predčasne volitve, na drugi strani pa so se odprli tudi pogovori o morebitnem oblikovanju nove koalicije. Da so se pogovori že začeli, čeprav ne na ravni delegacij strank, je v torek potrdil vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič.

V SMC bodo izbrali najboljšo možnost

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa je danes v izjavi ob robu sejma Alpe-Adria po poročanju STA dejal, da je za kakšne formalne pogovore še prezgodaj, hkrati pa poudaril, da se bodo v SMC enotno odločili za tisto, kar bo najboljše za Slovenijo. S tem je odgovoril na namige v javnosti, da poslanska skupina SMC ni enotna.

Tudi v NSi odprti za pogovore

Kot mogočo partnerico v morebitni koaliciji omenjajo tudi NSi, v kateri so sicer v ponedeljek že ustanovili volilni štab in začeli postopke evidentiranja kandidatov za volitve. A so odprti za pogovore in, kot je v torek pojasnil vodja poslanske skupine Jožef Horvat, je odločitev izvršilnega odbora povezana s trenutnimi okoliščinami, ki pa se lahko spreminjajo.

Jelinčič pravi, da je za pogovore še čas

Prvak SNS Zmago Jelinčič je v današnji izjavi ob robu seje DZ na vprašanje, ali morda sodeluje v pogovorih za oblikovanje morebitne koalicije, odgovoril, da je za to še čas oziroma da bodo o tem govorili prihodnji teden, piše STA.

Kot največja stranka pa ima ključno vlogo SDS, ki bo o nadaljnjih korakih razpravljala predvidoma na četrtkovem izvršilnem odboru.