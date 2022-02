Kako pa vi praznujete valentinovo? #video

Slovenci imamo sicer svoj dan za zaljubljene, gregorjevo, ki je 12. marca, smo pa kar uspešno uvozili še enega – valentinovo. Praznujemo ga danes. Ste naklonili tistim, ki jih imate radi, kaj več pozornosti kot sicer? Čeprav je ta praznik v zadnjih letih postal zelo komercialen, pa njegove korenine pravzaprav segajo v 14. stoletje. V Angliji in Franciji je bil 14. februar po izročilu dan, ko si ptički iščejo svoj par. Angleški izseljenci so to izročilo v 19. stoletju odnesli čez lužo, od tod pa se je valentinovo razširilo po vsem svetu.

Čokoladni srčki na sto in en način, valentinove večerje v obliki srčkov, pametni telefoni v obliki ličila za ustnice – valentinovo se danes pojavlja v vseh mogočih oblikah. V Franciji je lokalni kmet, ki goji ostrige, za vse zaljubljence pripravil prav poseben obrok.

"Te ostrige (v obliki srca) se prodajajo in postrežejo samo na valentinovo in samo v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami. So redke, strežemo jih samo enkrat na leto, in zato vzbujajo navdušenje in veliko zanimanje. Predstavljajte si dve čudoviti ostrigi za dva zaljubljenca v znani restavraciji, hrano, pripravljeno po dobrem receptu in postreženo v lepi obliki na krožniku. Ostriga je princesa morja, to vemo, na valentinovo pa so ostrige namenjene princesi in princu za mizo. Ali ni to prelepa zgodba," je povedal Christophe Guinot, kmet, ki goji ostrige.

Najstarejša tovarna čokolade v New Yorku te dni dela s polno paro, dan in noč. Čokolado izdelujejo ročno, držijo pa se preverjenega recepta.

"Znani smo po tem, da izdelujemo čokolado po starodavnem receptu. Pri izdelavi uporabljamo naše izvirne recepte, ki so jih izumili že naši ustanovitelji v 20. letih prejšnjega stoletja. Vse izdelujemo ročno, čokolada pa se razlikuje od čokolade v množični proizvodnji, ki jo najdete na trgovskih policah," je povedal Anthony Cirone, solastnik podjetja Li-Lac Čokolada.

"Vesel sem, ko vidim, da ljudje ob naši čokoladi uživajo. Rad osrečujem ljudi okoli sebe," je povedal Anwar Choder, menedžer podjetja Li-Lac Čokolada.

Povsem drugače valentinovo praznujejo v Južni Koreji, kjer na ta dan samo ženske obdarujejo moške, navadno jim kupijo čokolado. Vloge se potem obrnejo 14. marca, na dan, ki se imenuje Beli dan.

Indijski par si je na valentinovo dahnil usodni "da", in to na roza okrašenih slonih. "Nameravala sva se poročiti na današnji dan, ker je danes dan ljubezni. Poročila sva se na tem slikovitem vrtu, ki je prav na valentinovo gostil ta zanimivi dogodek, kar je bil glavni razlog, da se poročiva tukaj," je povedala nevesta Panyapon Yuyapin.

Le redko kdo v resnici pozna pravo zgodovino valentinovega. Čeprav je praznik začel pridobivati na priljubljenosti šele konec 20. stoletja, k nam je prišel pred tremi desetletji, pa dediščina praznika zaljubljencev pravzaprav sega krepko pred 19. stoletje.

Preprosti duhovnik, imenovan Valentin, se je zoperstavil oblastem in se zavzemal za ljubezen – na skrivaj je namreč poročal vojake, preden so odšli v vojno, čeprav je cesar to strogo prepovedal. Spet druga starodavna legenda pravi, da naj bi se prav 14. februarja začeli pariti papige in golobi, zato je 14. februar postal dan ljubezni. In če še niste vedeli – tudi pri nas imamo različico praznika zaljubljencev, imenuje se gregorjevo in se praznuje 12. marca. Za gregorjevo pravimo, da je dan, ko se ptički ženijo in ko pozdravljamo pomlad. Sicer pa tudi danes še ni prepozno, da svojo boljšo polovico razveselite s kakšno manjšo pozornostjo – tudi če je to zgolj čokolada ali roža.