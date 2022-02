Kolektor zaradi prevzema Etre naj ne bi bil oškodovan

Danes so pred sodni senat stopile tri nove priče, med njimi tudi zdajšnji predsednik uprave koncerna Kolektor Radovan Bolko, ki je bil med prevzemanjem Etre glavni izvršni direktor koncerna Kolektor.

Družba naprodaj za 30 milijonov evrov

Povedal je, da je bil prevzem Etre 33 dobra priložnost za Kolektor. Kot je dodal, je bil sam nekaj let pozneje še vedno istega mnenja, ko je kupil delež Etre od družbe Transing. Celotna družba je bila tedaj naprodaj za 30 milijonov evrov, družba Sarini jo je bila pripravljena prodati samo v celoti. Sarini naj ne bi želel prodati Etre, vendar pa je podjetje potrebovalo soinvestitorja pri takratnem velikem projektu, razvoju in izdelavi 400-kilovoltnega transformatorja.

Bolko je še dejal, da se sam nikoli ni ukvarjal s tem, da je družba Transing kupila svoj delež v Etri 33 s popustom glede na Kolektor. Prav tako je po njegovih besedah prodajalec sam postavil pogoje za prodajo Tomažu Kmeclu in Petru Novaku, vse pa "se je dogajalo pod velikim časovnim pritiskom".

Konec februarja nadaljevanje postopka

Na sosvetu so bili seznanjeni z dogajanjem, ne pa tudi s podatkom o nižjih cenah za ostale kupce, je zatrdil Bolko. Kot je dodal, je bil prevzem Etre dobra naložba in pri tem ni prišlo do oškodovanja Kolektorja, o čemer so pisno obvestili tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Danes sta pričala še član sosveta Kolektorja Anton Ribnikar in bančnik Borut Rataj. Slednji je potrdil informativni pogovor z vodstvom družbe Transing o možnosti za pridobitev posojila za nakup deleža v Etri.

Glavna obravnava se bo 28. februarja nadaljevala z nadaljevanjem dokaznega postopka.

Vsi obtoženi zavrnili obtožbe

Glede na obtožnico naj bi Stojan Petrič dvema vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Uroš Stabej, Tomaž Kmecl, Peter Novak in Metod Smrekar, vseh pet obtoženih pa je na predobravnavnem naroku obtožbe zavrnilo.

Specializirano tožilstvo je obtožnico, s katero omenjenim očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, vložilo v začetku lanskega februarja.