Slovensko podjetje gradi pomembno obvoznico: do Paga, Raba in Senja bistveno hitreje

Slovensko podjetje Kolektor na Hrvaškem gradi obvoznico Novi Vinodolski na trasi bodoče avtoceste med mostom za otok Krk, Senjem in Žuto Lokvo. Gre za 9,8 kilometra dolgo cesto, ki bo segala od priključka Selce do priključka Novi Vinodolski. Projekt je ocenjen na skoraj 78 milijonov evrov.

Slovensko podjetje Kolektor na Hrvaškem gradi enega največjih gradbenih projektov ta hip. Gre za obvoznico Novi Vinodolski, ki bo bo potekala skozi noveljsko zaledje, od Selc, kjer bo zgrajen nov priključek na jadransko magistralo, do priključka na jadransko magistralo za Poviljem v smeri Senja.

Obvoznica je del projekta bodoče avtoceste A7 med mostom za otok Krk, Senjem in Žuto Lokvo. Dolžina novo zgrajene obvoznice bo znašala 9,8 kilometra, od česar bo 6,5 kilometra predstavljal del bodoče avtoceste, preostanek pa bo del državne ceste D8.

Projekt bo pomembno prispeval k razbremenitvi mesta Novi Vinodolski ob poletnih mesecih turistične sezone. Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

Trasa bo potekala po zahtevnem terenu

Trasa obvoznice poteka po izjemno zahtevnem terenu, zato bodo na njej zgradili veliko število premostitvenih in drugih zahtevnih gradbenih objektov, med katerimi izstopata predor Zagori v dolžini 834 metrov in viadukt Ričina čez Vinodolsko dolino v dolžini 1.057 metrov.

Hitreje na Rab, Senj, Pag

Z novo pridobitvijo se bo občutno zmanjšal promet v središču Novega Vinodolskega, še posebej v turistični sezoni, ko se skozi središče mesta vsak dan pelje 20 tisoč vozil, zaradi česar je to obalno mesto eno najbolj prometno obremenjenih mest na Hrvaškem.

V Hrvaških avtocestah trdijo, da dela potekajo po načrtih in da bodo predvidoma končana v roku, spomladi 2026. Ko bo obvoznica dokončana, bo omogočila bistveno hitrejši promet do Raba, Senja, Paga in drugih destinacij južno od Novega Vinodolskega.

Kolektor Gradbeništvo pa na Hrvaškem ne izvaja le omenjenega projekta. Družbi Kolektor Gradbeništva gradita tudi projekt državne ceste Škurinje – Luka Rijeka, ocenjen na več kot 75 milijonov evrov, izvajata projekt rekonstrukcije bazena Reka v Luki Reka, vreden 35 milijonov evrov, gradita sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode na otoku Krk, ki je ocenjen na prek 44 milijonov evrov, dela pa se pričenjajo tudi na projektu izvedbe aglomeracije mest Cres, Martinščica, Mali Lošinj in Veli Lošinj v vrednosti 26,47 milijonov evrov.