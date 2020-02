Kako naj otrokom povedo, da letos zanje ne bo počitnic #video

V društvu ni veliko prostovoljcev, a za otroke, ki potrebujejo njihovo pomoč, vsi namenjajo skoraj ves svoj prosti čas, zanje delajo brezplačno in vsako leto vzamejo dovolj dopusta, da jih lahko več kot 60 odpeljejo na počitnice. Mega poletni tabor društva Križemrok za številne otroke predstavlja edine brezskrbne počitnice v letu in na nek način edini pobeg iz precej bolj krutega okolja v takšno, kjer so za nekaj časa to, kar bi morali biti sicer ves čas – zgolj otroci.

Petdeset prostih mest se zapolni zelo hitro, na koncu pa zaradi "pihanja na dušo", kot pravijo, nekako najdejo prostor in, če gre, sprejmejo tudi do 65 otrok. Foto: Metka Prezelj

Kot nam je povedal Tejo Drevenšek, se vsako leto spretno izognejo vrtoglavim ponudbam za najem tabornega prostora, a kot kaže, jim letos to ne bo uspelo. Prvič jim grozi, da bodo morali tabor odpovedati, čeprav so se prosta mesta zapolnila v zgolj štirih dneh od objave in sporočila staršev, v katerih sprašujejo, kdaj se morajo prijaviti za naslednje leto, prejemajo že med samim taborom.

Video, Jan: "Drugje si dosti bolj omejen in si kot na neki vrvici"

Da bi se izognili visokim cenam najema, urejajo svoj taborni prostor, a za zdaj še ne zmore sprejeti več kot 20 ljudi. Foto: Metka Prezelj

Ker se vsako leto spopadajo z zelo visokimi cenami za najem, ki jih njihov način izvedbe za ogrožene otroke ne prenese, že več kot leto dni gradijo svoj taborni prostor Voća, v Donji Voći na meji s Hrvaško, kjer so v uporabo dobili zemljišče.

"V Sloveniji v zadnjih treh letih nismo dobili nobene možnosti, da bi lahko v souporabo ali lastništvo dobili nek travnik, na Hrvaškem pa je to lažje, še posebej v tem kraju, ki je precej cenejši, to pa zato, ker je manj civilizacije, manj se dogaja, kar pa nam za taborni prostor tudi ustreza, čeprav moramo zgraditi marsikaj. Smo pa optimistični, ker nam ljudje želijo pomagati in donirajo tako denar kot material ali svoj čas," je povedal Tejo, ki vrednost ureditve tabornega prostora ocenjuje na okoli 30 tisočakov, a do tega bodo prišli postopno.

Video, Saša Saftič: Cilj je, da se z aktivnostmi na taboru naučijo česa novega

Ker so popolnoma odvisni od donacij, že več kot leto dni podjetja in posameznike dobrega srca prosijo, naj jim pomagajo urediti taborni prostor v takšni meri, da bodo lahko na počitnice povabili vsaj 50 otrok in 15 prostovoljcev.

"Kar je nujno, je urediti dodatna zunanja prho in stranišče. Prav tako je treba rahlo zravnati in utrditi parcelo, da bo mogoče odigrati kratek turnir nogometa ali odbojke. Potrebujemo še en nadstrešek za vsaj 25 oseb, da bi imeli v primeru dežja streho nad glavo oziroma da lahko v primeru slabega vremena vsaj obroke pojemo pod streho. Tudi prostor za taborni ogenj je treba preurediti, da bo okrog njega lahko sedelo vsaj 50 ljudi, to pa pomeni, da moramo podreti štiri nizke betonske klopi in postaviti klopi, hlodovino ali štore v večjem krogu," to, kaj je še treba postoriti, opisuje Tejo.

Tomo Drevenšek (levo), njegov brat dvojček Tejo Drevenšek (desno) in Alenka Lozar so društvo Križemrok ustanovili, ker so želeli pomoči potrebnim pomagati v večjem obsegu in ne le sedeti križemrok. Foto: Metka Prezelj

Za letos še vedno upajo na sprejemljivo ponudbo

Zelo veseli bi bili, če bi jim kdo taborni prostor za letošnje leto podaril ali ugodno posodil.

"Ne moremo si privoščiti ponudb, kot bi bili športno društvo, ki gre na priprave košarke, kjer lahko pride vsaj 6,30 evra po otroku na noč in 9,10 evra po osebi, starejši od 14 let. Te cene, ki znašajo skupno okrog 2500 evrov za en teden, so za naše neprofitno humanitarno oziroma dobrodelno društvo nesprejemljive. Zelo si želimo, da bi nam kdo pri tem pomagal, kot je to v preteklosti že storil najemodajalec tabornega prostora v Kokarjah, kjer smo za najem za en teden plačali manj kot tisoč evrov za 80 oseb, za sedem dni, a žal je prostor v tem trenutku že zaseden," Drevenšek pojasnjuje situacijo, s katero si prostovoljci v zadnjih tednih glavo belijo dneve in noči.

Tejo Drevenšek meni, da bi se našel marsikdo, ki bi prepoznal smiselnost donacije za namen izgradnje tabornega prostora, ki bi ga lahko uporabljali vsako leto. Foto: Metka Prezelj Prepričan je, da podporniki in donatorji ne bi bili zadovoljni, če bi donirali 2500 evrov za počitnice otrok zgolj za plačilo tedenskega najema travnika z nekaj opreme, če bi imele donacije lahko dolgoročnejši učinek.

"Namen je, da bi taborni prostor v Voći ponujali tudi drugim podobnim organizacijam, kot je naše neprofitno humanitarno in dobrodelno društvo Križemrok, in sicer za vsoto, ki jo takšna dejavnost zmore," pove Drevenšek, ki se z iskanjem prostora spopada vsako leto, zato so se pred leti odločili, da je edina pot lasten prostor, zaradi katerega ne bodo imeli več takšnih skrbi. Do zdaj je bilo na njem izpeljanih le nekaj manjših taborov za okoli 20 ljudi, želijo pa ga urediti za 80 ljudi. Tega trenutne razmere še ne dopuščajo, hkrati pa ne želijo doma pustiti toliko otrok.

Zaradi majhnih otrok ni primeren čisto vsak prostor

Ker imajo tudi veliko manjših otrok, morajo biti toliko bolj pozorni pri izbiri in ureditvi prostora.

"Petletnik ponoči ne more iti daleč do stranišča, že zaradi vetra, dežja, koga pa je ponoči tudi strah. Tudi vodnikov in vodnic ne želim sprehajati vsaj dvakrat na noč daleč z majhnim otrokom. Vedno iščemo takšen prostor, da so toalete, taborni ogenj, jedilnica oziroma skupni prostor in kuhinja med sabo povezani in blizu. Igrišča za športne aktivnosti in kopališče pa so lahko nekoliko bolj oddaljena," to, kakšen prostor iščejo, pojasnjuje Drevenšek.

Tomo Drevenšek: "Vodnik, ki je tu, tudi želi biti tu"

Razlogov, zakaj je otrokom tabor tako pomemben, je zelo veliko. Foto: Metka Prezelj

"Starši naših otrok so v skrbeh. Pošiljajo nam lepe misli in želje, saj si nekako ne želijo svojim otrokom razložiti, da tabora ne bo, ker mnogi hodijo vsako leto in se ga vsako leto zelo veselijo. Razlogov, zakaj je tabor otrokom in staršem tako pomemben, je veliko, zato si toliko bolj želimo, da nam ga uspe izpeljati in organizirati tudi letos, pa kjerkoli bi že to bilo. Samo pogoji morajo biti za naše potrebe," je dejal Drevenšek.

"Za vse je to vsakič znova resnično čudovita in nepozabna izkušnja. Z igro v naravi otrok dobi priložnost za tek, skakanje, plezanje, kričanje in sproščanje napetosti. To privede do boljšega spanja, izboljša tudi njegovo vedenje," pove Drevenšek.

Video: Razposajeni otroci pojasnijo, kje se umivajo

Razlike med otroki se na taboru ne pokažejo

Društvo Križemrok, o katerem smo pisali že pred nekaj leti, so ustanovili Tomo in Tejo Drevenšek ter Alenka Lozar pred šestimi leti in vse od takrat širijo svoje aktivnosti, veča se število otrok, ki jih obdarujejo za rojstne dneve in praznike, prav tako se povečuje število otrok, ki želijo z njimi na poletne počitnice ali zimovanje.

Lani je v začetku februarja v prostorih njihovega društva zagorelo. Uničena je bila skoraj vsa oprema, ki so jo uporabljali na taborih, škode je bilo za okoli štiri tisoč evrov, kar je za takšno društvo zelo veliko denarja. S svojim pozitivnim pristopom, s pomočjo objav v medijih in s pomočjo dobrih ljudi, ki so tako ali drugače izvedeli za njihovo usodo, jim je uspelo opremo spet zbrati in zaradi vseh donacij so poleti ponovno uspešno organizirali tabor.

Video, Tejo Drevenšek: "Vedno nam uspe vse pokriti za las"

Kot je povedala Alenka Lozar, gredo z njimi otroci, ki sicer živijo v zelo različnih okoliščinah, prihajajo pa iz vse Slovenije. Nekateri starši lahko plačajo polno ceno tabora ali del donirajo še za katerega drugega otroka, drugi starši prispevajo le majhen znesek, spet tretji ne zmorejo niti tega. "So takšni, ki pridejo brez potovalke, in takšni, ki pridejo z dvema," pojasni Tejo. Za otroke, katerih starši zneska ne morejo plačati, društvo zbira donacije in običajno se prav na zadnji dan na račun nateče dovolj denarja, da lahko na tabor odpeljejo več otrok, kot jih sprva nameravajo.

Med otroki na taboru ni razlik. Za tiste, za katere vejo, da bodo prišli z zelo malo stvarmi, že čez leto nabirajo vse potrebno, od oblačil do osebnih pripomočkov, zato na taboru takšne stvari ne pridejo do izraza in so si vsi otroci med seboj enaki.

Video, Alenka Lozar: "Na taboru med otroki ni razlik"

Da bi lahko tabor organizirali tudi letos, jim lahko na pomoč priskočite tudi vi, dragi bralci.



Za vse materialne donacije, ki bi lahko pomagale dokončati tabor Voća, lahko pišete na elektronski naslov



Z SMS-sporočilom POCITNICE5 na 1919 lahko društvu podarite 5 evrov.



Če imate to možnost, lahko za počitnice otrok prispevate tudi na tekoči račun društva:



Humanitarno društvo Križemrok

Kamniška graba 141

2351 Kamnica – Maribor



TRR: IBAN SI56 6100 0000 8119 441 (Delavska hranilnica, d. d., Ljubljana)

Koda namena: CHAR

Sklic: SI00

Video, Tejo Drevenšek: Vzgojeni smo bili tako, da je treba drugim pomagati

