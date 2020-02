Kako animirati otroke v času počitnic? #video

Zimske počitnice za pol Slovenije so v teku, s tem pa tudi skrb marsikaterega starša, kam z otrokom. Za tedensko varstvo je namreč treba odšteti od 25 pa vse do 150 evrov. V prestolnici se te dni vrstijo delavnice in druge aktivnosti, s katerimi lahko animirate svoje najmlajše. Dejavnosti v času počitnic pa organizira tudi obrambno ministrstvo.

Če želite otroka poslati na tedensko smučanje, pa so cene seveda višje. Ravno zato na belih strminah letos opažajo manj otrok, delavnice, varstva in druge animacije pa so polne mladih nadobudnežev. Ljubljana se med počitnicami spremeni v pravo mini mesto za najmlajše. Delavnice, obisk kina, športne aktivnosti, kulturna raziskovanja, učne urice in polno zabave.

Obrambno ministrstvo organiziralo tabor

Glede na to, da je preživljanje počitnic lahko tudi že nekakšna usmeritev otroka v nadaljevanje šolanja, pa ne čudi, da obrambno ministrstvo in slovenska vojska ponujata preživljanje počitnic v vojaški suknji. Že drugega brezplačnega zimskega tabora v Bohinjski Beli se je udeležilo 54 mladoletnih dijakov. Oblečeni v uniforme so poleg novih prijateljev pridobivali tudi znanje o preživetju v naravi v zimskih razmerah.