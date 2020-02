Dobra polovica šolarjev začela z zimskimi počitnicami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na težko pričakovane zimske šolske počitnice bo danes odšlo približno 144.000 učencev in dijakov iz osrednjega in zahodnega dela države. Pred njimi je teden dni zimskega veselja, v katerem jih čaka vrsta dejavnosti in programov. Nekateri se bodo ob ugodnem vremenu odpravili tudi na smučišča, piše STA.

Za en teden bodo danes na šolske klopi pozabili učenci in dijaki osrednjeslovenske, gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela.

V prestolnici mlade čaka pestro preživljanje počitnic, od avantur z "zmaji", pustolovščin v svetu pravljic, filmov, raznovrstnih delavnic do raziskovalnih izletov, na primer v Notranjskem parku, in pohoda po poteh pastirjev na Veliki planini, piše STA.

V živalski vrt na spoznavanje živali

Za vse, ki želijo, da njihov otrok aktivno preživi počitnice, se ob tem uči in hkrati razvija odgovoren odnos do narave, je tu ljubljanski živalski vrt, kjer učencem prve triade nudijo strokovno vodenje, srečanja z živalmi, hranjenje živali, ustvarjalne delavnice, topel obrok in pijačo.

Ljubitelji drsanja pa se lahko preizkusijo v Hali Tivoli in dvorani Zalog, kjer si lahko izposodijo tudi drsalke.

Pestro počitniško dogajanje bo tudi na Obali. Tako med drugim koprsko društvo prijateljev mladine v sodelovanju z Društvom Pristan - univerza za 3. življenjsko obdobje Koper za učence od 8. do 12. leta v petek organizira delavnico oblikovanja gline, še piše STA.

V Ljubljani sofinancirajo programe

Med počitnicami bo poskrbljeno tudi za varstvo otrok. Ljubljanska občina sofinancira programe za vse, ki si ne morejo privoščiti posebnih izdatkov. Programi zato predvidevajo plačilo do šest evrov na otroka na dan, nekateri pa so brezplačni.

ZPM - Ljubljana Moste Polje tudi tokrat organizira počitniško varstvo na Osnovni šoli Ketteja Murna vsak dan od 7. do 16. ure, prispevek staršev je 25 evrov za ves teden.

Čez teden dni pa se bo na zimske počitnice odpravilo okoli 116.000 učencev in dijakov z vzhoda Slovenije.

Po pravilniku o šolskem koledarju zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji, izmenično po območjih statističnih regij. Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo pa naslednji ponedeljek, še piše STA.