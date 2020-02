Po incidentih, v katera sta bila na smučiščih na Krvavcu in Kaninu pretekli teden vpletena mlajša smučarja, se marsikdo sprašuje, kako varne so žičnice na naših smučiščih. Medtem ko na Krvavcu po nesreči 12-letnika, ta bi brez pomoči ljudi omahnil v globino, razmišljajo tudi o dodatni varnostni zaščiti na žičnicah, v Združenju žičničarjev Slovenije poudarjajo, da so naprave na slovenskih smučiščih popolnoma enako varne kot v tujini. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da se težava skriva predvsem v vedenju smučarjev.

"Če bi javnost videla, kaj vse smučarjem pride na misel, ko vstopajo na določeno napravo na smučišču ali pa z nje sestopajo, bi spoznali, da ljudje niso samo neprevidni, temveč tudi predrzni," je v luči nedavnih incidentov, v katera sta bila na Krvavcu in Kaninu vpletena mlajša smučarja, pojasnila predsednica Združenja žičničarjev Slovenije in direktorica Hotela Cerkno Manuela Božič Badalič.

"Ko se fotografirajo za selfije, na sedežnicah dvignejo zapirala"

"Ko delajo selfije, na sedežnicah odprejo zapirala. To je zelo nevarno, saj se lahko zgodi zasilni zastoj. Ko žičničar ugotovi, da gre kaj narobe, mora ustaviti napravo. Ko udari po stikalu, naprava zaniha in te lahko dvigne tudi dva metra v zrak. Če zapiralo ni spuščeno, bodo ljudje v tistem trenutku popadali z naprave," je pojasnila Manuela Božič Badalič.

Po njenih besedah so naprave na slovenskih smučiščih popolnoma enako varne kot na smučiščih v tujini: "Vsaka naprava pri nas mora vsaki dve leti dobiti obratovalno dovoljenje. To dobi takrat, ko jo pregledajo koncesionarji. Pregledajo vsako komponento naprave, zato so vse naprave, tudi starejše, varne." Ob tem sicer priznava, da v tujini veliko vlagajo v novo opremo, a tudi na smučiščih v sosednjih državah najdete sedežnice, ki so enako stare kot tiste na Cerknem, Voglu in Krvavcu.

Predsednica Združenja žičničarjev Slovenije in direktorica Hotela Cerkno Manuela Božič Badalič zagotavlja, da so naprave na slovenskih smučiščih popolnoma enako varne kot na smučiščih v tujini. Foto: Občina Bovec

Če bi ljudje natančno spoštovali pravila o tem, kdaj se dvigne oziroma spusti zapiralo, potem nesreč, kot sta bili prej omenjeni, po njenih besedah ne bi bilo. Preden gre otrok na sedežnico, mu morajo starši oziroma spremljevalci povedati pravila in ga spremljati toliko časa, dokler otrok ne ve, kaj mora narediti: "V obeh primerih je šlo za nekaj, kar se je zgodilo po tem, ko sta se otroka usedla na sedež. V tem trenutku pa žičničar ne more spremljati posameznega smučarja od začetka do konca vožnje."

"Za otroka, ki je padel pri nas, je to že drugi padec"

Na Krvavcu, kjer so ljudje preteklo sredo pred padcem v globino rešili 12-letnega dečka iz Slovenije, ta je bil na smučišču na športnem dnevu, prav tako poudarjajo, da so njihove naprave varne, vendar pa razmišljajo tudi o tem, kako bi v prihodnosti čim bolj zmanjšali možnosti za podobne dogodke.

"Pri proizvajalcu, ki nam je prodal to žičnico, že iščemo možnost dodatnih nosilcev, je pa to seveda povezano z naložbami in podobnimi zadevami. Sedežnica ima obratovalno dovoljenje in deluje v skladu z zakonom, če je mogoče še kaj dodati k varnosti, pa si to zagotovo želimo narediti," je razložil pomočnik direktorja RTC Krvavec Uroš Zupan.

Na Krvavcu po sredinem padcu otroka s sedežnice razmišljajo, da bi dodatno zavarovali naprave na smučišču. Foto: Vid Ponikvar

Zupan je sicer poudaril, da se zavedajo, da stoodstotne varnosti na žičnicah nikoli ne morejo zagotoviti. Po njegovih besedah na smučišču zgolj upravljajo žičnice, medtem ko so za vzgojo otrok in mladine zadolženi starši oziroma pedagogi v (smučarskih) šolah: "Žičničar lahko ob napravi otroka zgolj usmeri ali mu pove določene informacije, vendar pa je za vzgojo, vedenje na smučišču, tudi kar zadeva uporabo žičnic, odgovoren tisti, ki otroka spremlja."

Nekateri otroci in mladostniki so po njegovih besedah pri tem malo bolj poslušni, pri tistih, ki se pravil ne držijo, pa se lahko hitro pojavijo težave. "Dejstvo je, da tega nikoli ne morete čisto izključiti. Za otroka, ki je padel pri nas, je po podatkih policije to že drugi padec, tako da se je njemu to zgodilo že enkrat prej," še pojasnjuje Zupan.

Murovec: Deček se je že na začetku slabo usedel

Če je otrok tako majhen, da bi lahko zdrsnil s sedeža, mora imeti na sedežnici spremstvo, pravi znani učitelj smučanja Sandi Murovec, ki je na Krvavcu v sredo pomagal reševati 12-letnega dečka. Foto: Sandi Murovec Znani učitelj smučanja Sandi Murovec, ki je na Krvavcu med drugimi sodeloval pri reševanju omenjenega dečka, medtem poudarja, da obstaja ogromno scenarijev, po katerih se zgodi, da posameznik oziroma smučar na sedežnici ne sedi pravilno. Pravi, da se takšni dogodki na smučiščih zgodijo občasno. Kot meni, se je v primeru na Krvavcu deček že na začetku slabo usedel. "To ni povezano z napravo ali z varovalom," je menil Murovec.

Po njegovih besedah se predvsem mlajši smučarji na tekočem traku, ki prilagodi hitrost žičnici, pogosto ne pripravijo pravilno in tega ne jemljejo dovolj resno. Če se otrok slabo usede, se lahko pojavijo težave, saj je sedežnica v treh sekundah že na višini dveh ali treh metrov, kar pomeni, da je že previsoko, da bi skočil dol. "Potem je samo še vprašanje, ali je kdo s tabo na žičnici, da ti pomaga, da se skobacaš nazaj na sedež," pravi Murovec.

Ko si enkrat v zraku, te po njegovih besedah začne vleči navzdol, saj imaš na sebi smučke in smučarske čevlje, občutek pa je podoben, kot bi te nekdo v vodi vlekel navzdol. "Višje se dviguješ, večja je panika," razlaga znani učitelj smučarja. Kot poudarja, se kaj takega ne more zgoditi samo od sebe. "To pomeni, da je nekdo izvajal vragolije," pravi Murovec.

"Krivde za nastali položaj ne moremo prevaliti na upravljavca naprav"

Dodaja, da se takšne stvari ne bi dogajale, če bi se vsi na smučišču vedli, kot je treba: "Če pa je otrok tako majhen, da bi lahko zdrsnil s sedeža, mora v vsakem primeru imeti spremstvo." Meja, pri kateri lahko otrok samostojno uporablja žičnico, je določena pri 125 centimetrih. Vse žičnice so opremljene z opozorili, kako se je treba vesti, a se vedno najdejo ljudje, ki teh pravil ne upoštevajo. To se po njegovih besedah kaže tudi pri neprilagojeni hitrosti, ki je vzrok večine nesreč na smučiščih.

"Pri vseh opozorilih, tablah in oznakah boste vedno znova videli smučarje, ki pravila preprosto ignorirajo. Potem pa se zgodi nesreča," pravi Murovec. Po njegovih besedah je zato zelo pomembna vzgoja smučarjev: "Ne samo za pravilno uporabo naprav, ampak tudi za splošno vedenje na smučišču. Tudi to mora biti del procesa učenja smučanja." Smučarje je treba stalno opozarjati in jih učiti, kako se vesti na žičnici, še dodaja Murovec.

Božič Badaličeva prav tako opozarja, da so za to, da otrok pravilno sedi na sedežnici, odgovorni starši, učitelji ali drugi spremljevalci otrok na smučišču: "Res je, da so otroci živahni, ampak odgovornosti za nastali položaj ne moremo prevaliti na upravljavca žičniških naprav. Žičničar ne more od začetka do konca vožnje spremljati vsakega smučarja na napravi." Ob tem poudarja, da so naprave na slovenskih smučiščih varne in da se omenjene nesreče ne bi dogajale, če bi vsi spoštovali pravila.

"Če določena naprava nima ustreznih pregledov in dnevnikov, če ob pregledih ne izpolnjuje obratovalnih predpisov, potem ne dobi obratovalnega dovoljenja in ne sme obratovati. To se je lani zgodilo na Kaninu in na Veliki Planini. Naprave na slovenskih smučiščih so varne, pri teh nesrečah, ki so se in se bodo dogajale tudi v prihodnje, pa gre za nespoštovanje pravil," še dodaja predsednica Združenja žičničarjev Slovenije.