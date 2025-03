V Sloveniji je bilo februarja manj turistov

V nastanitvenih obratih so februarja našteli skoraj 298 tisoč prihodov turistov, kar je odstotek manj kot februarja lani. Ustvarili so skoraj 795 tisoč prenočitev, kar na letni ravni predstavlja štiriodstotni padec. V počitniško obarvanem februarju so domači turisti največkrat prenočili v občinah Kranjska Gora, Piran in Zreče, so sporočili statistiki.

Domači turisti so prispevali 45 odstotkov vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Njihovih prihodov je bilo nekaj več kot 119 tisoč, prenočitev pa nekaj več kot 357 tisoč. Obojih je bilo po podatkih državnega statističnega urada za pet odstotkov manj kot februarja lani.

Podobno kot lani so domači turisti največkrat prenočili v občinah Kranjska Gora, Piran in Zreče, sledila sta še Bohinj in Brežice. Med temi je bilo domačih prenočitev več kot lani le v Piranu (za 23 odstotkov), največji upad pa so zaznali nastanitveni obrati v Zrečah in Bohinju (za deset odstotkov manj domačih prenočitev v vsaki).

Februarja, ki ga zaznamujejo zimske šolske počitnice, so največ – več kot petino – domačih prenočitev ustvarili turisti iz starostne skupine 7–14 let, v povprečju so prenočili 3,2-krat.

Tujih turistov je bilo nekaj več kot 178 tisoč oz. za en odstotek več kot leto prej, prenočitev pa nekaj več kot 437 tisoč (55 odstotkov vseh) oz. za tri odstotke manj.

Med tujimi gosti največ Hrvatov

Tudi tuji gosti so največkrat prenočili v istih občinah kot lani – Ljubljani, Kranjski Gori in Mariboru, sledila sta še Bled in Bohinj. V Ljubljani in Mariboru je bilo njihovih prenočitev nekaj več kot lani, v prestolnici za odstotek, v Mariboru za dva odstotka. Največji upad tujih prenočitev pa je bil med omenjenimi v Kranjski Gori (za 18 odstotkov).

Med tujimi turisti so skupno največ prenočitev, skoraj petino, ustvarili tisti iz starostne skupine 35–44 let, povprečna doba njihovega bivanja v nastanitvi je bila 2,3 prenočitve.

Podobno kot lani februarja so največ tujih prenočitev, nekaj več kot 103 tisoč ali 24 odstotkov vseh tujih, prispevali gosti s Hrvaške. Največkrat so prenočili v Kranjski Gori, kjer so ustvarili 18 odstotkov vseh prenočitev gostov s Hrvaške. Druga in tretja najpogostejša izbira sta bili občini Ljubljana in Bohinj.

Na drugem mestu so bili s skoraj 49 tisoč prenočitvami (11 odstotkov vseh tujih prenočitev) gosti iz Avstrije, ki so največkrat prenočili v občini Moravske Toplice (22 odstotkov vseh njihovih prenočitev). Njihova povprečna doba bivanja tam je bila 2,7 prenočitve.

Gosti iz Italije, ki so z nekaj več kot 46 tisoč prenočitvami prav tako ustvarili 11 odstotkov vseh tujih prenočitev, pa so največkrat prenočili v prestolnici (21 odstotkov vseh njihovih prenočitev), Novi Gorici in Piranu.

Rast turistov iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske

V primerjavi z lanskim februarjem so statistiki med omenjenimi državami rast zaznali pri turistih iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske, in sicer za štiri odstotke pri vseh, upad pa pri tistih iz Srbije (za več kot tretjino), Nemčije (za 18 odstotkov) in Italije (za osem odstotkov).

V zdraviliških občinah je bilo 31 odstotkov vseh prenočitev februarja. S 30 odstotki so sledile gorske občine, tem pa Ljubljana s 13 odstotki ter obmorske občine z 12 odstotki.

V primerjavi z lanskim februarjem je število turističnih prenočitev v gorskih občinah upadlo za osem odstotkov, v zdraviliških pa za šest odstotkov. V Ljubljani je število ostalo enako, v obmorskih občinah pa so statistiki zaznali dvoodstotno rast.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (nekaj več kot 450 tisoč oz. 57 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (20 odstotkov) ter apartmajska naselja (pet odstotkov). V hotelih je število prenočitev medletno upadlo za odstotek, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa za 13 odstotkov.

Letos je bilo skupno skoraj 592 tisoč prihodov turistov, kar je za štiri odstotke več kot v enakem lanskem obdobju, in nekaj manj kot 1,6 milijona prenočitev, kar je približno enako kot v prvih dveh mesecih lanskega leta.