Kaj sta se pogovarjala Šarec in Erjavec? #video

Karl Erjavec se je po porazu na kongresu stranke DeSUS povsem umaknil. V pismu, ki ga je poslal nekaj dni po porazu je zapisal, da se popolnoma umika iz politike in javnega življenja. Takrat je napovedal tudi svoj odstop s položaja obrambnega ministra, vendar do njegove menjave ni prišlo, saj je dober teden za njim odstopil tudi predsednik vlade Marjan Šarec.

V eni njegovih zadnjih službenih nalogah kot obrambni minister je bil danes na Brdu pri Kranju, kjer je potekal dogodek ob dnevu civilne zaščite, so poročali v oddaji Planet 18.

Na dogodku se je Erjavec pogovarjal tudi s Šarcem. Ta je na vprašanje, kaj sta se pogovarjala in ali mu je namenil kakšne poslovilne besede odgovoril: "Glede na to, da se umika iz javnosti, bo to ostalo med nama. "